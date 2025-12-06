Piero Hincapié: esto les dijo a los gemelos Quintero en su llegada al Arsenal

Con apenas 16 años, los gemelos Quintero se integran al proyecto del Arsenal mientras continúan su desarrollo en Ecuador

Piero Hincapié no solo llegó al Arsenal para fortalecer la defensa, sino también para convertirse en un referente inmediato para la nueva generación de futbolistas ecuatorianos. Y así lo demostró al ser el encargado de recibir a Holger y Edwin Quintero, los gemelos de 16 años que ya posaron con la camiseta del club londinense y que representan una de las apuestas de futuro más ambiciosas de la institución inglesa.

Los hermanos Quintero, nacidos en Esmeraldas y formados en Independiente del Valle, firmaron un pre-contrato que los vincula oficialmente al Arsenal cuando cumplan la mayoría de edad, en agosto de 2027. Hasta entonces, seguirán creciendo bajo el modelo formativo de IDV, mientras el conjunto inglés monitorea cada paso de su evolución dentro y fuera del campo como parte de un plan integral de desarrollo.

Piero Hincapié les da la bienvenida a los Hermanos Holger y Edwin Quintero

La recepción de Hincapié no pasó desapercibida. El defensa, recién incorporado esta temporada, asumió un rol de guía natural. Con cercanía, liderazgo y un fuerte sentido de hermandad tricolor, acompañó a los gemelos en su primera experiencia oficial con la institución, un gesto que refleja la buena sintonía del ecuatoriano dentro del entorno del club.

Piero les dijo: "bienvenido muchachos, Dios los bendiga a los dos, gusto de conocerlos. Aquí estamos para ayudarnos"

Arsenal difundió fotos y videos del encuentro, un material que rápidamente se volvió viral en Ecuador. Tres futbolistas tricolores posando en Londres no es algo habitual, y el hecho marca un hito histórico para el país. La presencia de Holger y Edwin se suma a la de Hincapié, consolidando una inédita representación ecuatoriana en uno de los clubes más tradicionales del mundo.

Edwin y Holger Quintero, los gemelos de la cantera de Idv que ya fueron fichados por el Arsenal inglés. Cortesía

¿Quiénes son estos jóvenes que han despertado tanta expectativa?

Edwin es extremo derecho, zurdo, velocísimo, encarador y con una capacidad natural para desequilibrar. Holger, mediocentro ofensivo, es el ’10’ clásico: visión, pase filtrado, agilidad y una sensibilidad especial para generar juego. Ambos han brillado desde la sub-15 hasta la sub-19 de Independiente del Valle, proyectándose como talentos destinados a trascender.

