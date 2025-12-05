Independiente del Valle va por levantar la copa en casa

Los del Valle miden a Libertad FC para por fin levantar lel trofeo. Liga de Quito espera un resbalón.

Claudio Spinelli (c) es el generador de goles del equipo del Valle que busca sellar de una vez por todas el título ante Libertad.

Las miradas de los aficionados de la LigaPro estarán centradas este sábado 6 de diciembre de 2025 en los partidos con horario unificado (17:00) de Liga de Quito e Independiente del Valle; este último líder absoluto del torneo y que está un paso de lograr su segundo título nacional, tras el cosechado en 2021.

Los negriazules reciben en el estadio Banco de Guayaquil, a Libertad FC de Loja, mientras que los universitarios visitarán a Orense en el Nueve de Mayo de Machala.

Si bien ambos encuentros forman parte de la octava fecha del hexagonal final, sobre los rayados recae el peso de que una victoria o hasta un empate los podría proclamar ya en esta jornada, aunque aún dependen del resultado que obtengan los albos.

“Independiente ha sido regular todo el año, algo que le permite ser el principal candidato a poder ganar la LigaPro y, pese a que ha atravesado momentos adversos, ha sabido levantarse a tiempo para sacar los puntos que lo tienen cerca de ser campeón”, aseguró Henry León, exjugador del equipo entre 2012 y 2014.

Posibilidades de ser campeón

El equipo dirigido por el español Javier Rabanal necesita ganar o empatar y esperar que Liga no sume en Machala para sin opciones a su escolta. Y es que el cuadro de Sangolquí es el único que todavía podría arrebatarle la corona a Liga (campeón 2024), que depende en cambio de un tropiezo rayado.

Así lo considera también otra exgloria del elenco negriazul, Jonny Uchuari, quien fue subcampeón de la Copa Libertadores de América en 2016 y que considera que el momento de la escuadra radica en el trabajo realizado a lo largo del año.

Los jugadores del conjunto negriazul trabajaron pensando en una victoria ante Libertad que les permita proclamarse campeones. CORTESÍA

“Lo que está pasando es resultado de todo lo que ha hecho durante el año... este sábado va a ratificar lo que hicieron bien. Independiente se ha caracterizado en los últimos 10 años por ser una institución solvente y que da garantías a sus jugadores para poder trabajar tranquilos y solo centrarse en jugar”, precisó el volante lojano, quien con los del Valle jugó 57 partidos y marcó seis goles.

Pese a las proyecciones, ambos futbolistas coincidieron en que tanto Libertad FC como Orense FC no serán fáciles, pero la localía podría favorecer a los de Rabanal. “Independiente se hace fuerte en su estadio, pero no hay que confiarse de la buena campaña que ha hecho el equipo lojano”, analizó León.

