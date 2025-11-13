EN VIVO | Francia vs Ucrania HOY: Hora y dónde ver el partido de eliminatorias UEFA

Sigue las incidencias del partido por el grupo D de las eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026. Conoce los detalles

Kylian Mbappé es la principal carta de gol de la selección francesa en las eliminatorias europeas.

El Parque de los Príncipes será el escenario de un choque crucial en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este jueves 13 de noviembre, por la novena jornada de las eliminatorias UEFA, la líder del Grupo D, Francia, se medirá a una revitalizada Ucrania en un partido que podría marcar el rumbo de ambas selecciones. El pitazo inicial está programado para las 14:45 (hora de Ecuador, Perú y Colombia).

La selección francesa, dirigida por Didier Deschamps, comanda la tabla con 10 puntos, pero sabe que no puede confiarse tras un reciente empate ante Islandia, compensado por una contundente goleada a Azerbaiyán.

La gran novedad en la convocatoria es el esperado regreso de N'Golo Kanté, quien se reincorpora a Les Bleus después de un año de ausencia. La presencia del experimentado mediocampista es un claro mensaje de Deschamps, buscando asegurar el control del mediocampo y reafirmar la jerarquía de los subcampeones del mundo. Un triunfo en casa es vital para distanciarse de sus perseguidores.

Ucrania visita a Francia en las eliminatorias de Europa. cortesia

Por su parte, el combinado ucraniano de Serhiy Rebrov llega a la capital francesa en un momento dulce. Ubicados en el segundo lugar del grupo con 7 puntos, han encadenado dos victorias consecutivas (frente a Azerbaiyán e Islandia), que los han metido de lleno en la pelea.

Una victoria en París no solo sería un golpe de autoridad, sino que acercaría dramáticamente a Ucrania a su primera clasificación a un Mundial desde Alemania 2006. Con el impulso de su reciente racha, los ucranianos buscarán explotar cualquier fisura en la defensa francesa.

Canales dónde ver EN VIVO el partido Francia vs Ucrania

El duelo entre franceses y ucranianos será vital para las aspiraciones de cada una de las selecciones previo a la participación mundialista. Todods los hinchas podrán disfrutar de este cotejos por las señales de ESPN y Disney + Premium.

EN VIVO | Francia vs Ucrania en las eliminatorias europeas

