Emelec
Jaime Ayoví será considerado para el choque entre Emelec y Delfín

Emelec vs. Delfín hoy EN VIVO: sigue aquí el minuto a minuto del partido de LigaPro

LigaPro 2025: Emelec recibe a Delfín en Capwell y apunta a la Sudamericana

Con una sola mentalidad: ganar o ganar, Emelec saltará al vacío estadio Capwell este domingo desde las 18:00, cuando reciba a Delfín por la fecha tres del hexagonal que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

La semana no ha sido sencilla para los azules. Problemas económicos paralizaron los entrenamientos durante dos días y generaron tensiones en el plantel; algunos jugadores llegaron a amenazar con marcharse, mientras otros decidieron dejar el club.

Alineaciones de Emelec vs Delfín

A pesar de los problemas las ganas sobran

Kylian Mbappé

Real Madrid 2 - Barcelona FC 1: Xabi Alonso cambia la tendencia

Leer más

Sin embargo, como suele ocurrir en el fútbol, la adversidad se transforma en motivación dentro de la cancha. Y eso le pasa a Emelec.

Los azules afrontan este compromiso con la urgencia de sumar los tres puntos y mantenerse cerca de Deportivo Cuenca, líder con 49 unidades. Emelec, con 46 puntos, está a tan solo tres del puntero, seguido muy de cerca por Aucas con 45, mientras que Delfín lucha en el último lugar con 32.

Más allá de los números, el duelo representa una oportunidad de recuperar confianza tras días difíciles y demostrar que, pese a los problemas internos, el equipo sigue vivo en la lucha por la Sudamericana.

La ausencia de público por sanción añade un factor emocional al partido: los jugadores deberán motivarse a sí mismos, con el apoyo de la hinchada solo desde la distancia. Delfín, que llega con la necesidad de sumar, promete un duelo intenso y lleno de vértigo. 

Sin margen de error, Emelec buscará imponer su jerarquía y dejar claro que, aunque la semana haya sido tormentosa, en el terreno de juego todo se decide con coraje y fútbol. La consigna es clara: triunfar y mantenerse firme en la pelea por la Copa Sudamericana 2026.

EN VIVO: Emelec vs. Delfín

