Dónde ver EN VIVO Emelec vs Delfín por LigaPro | Alineaciones y detalles

LigaPro 2025: Emelec recibe a Delfín en Capwell y apunta a la Sudamericana

Emelec recibe a Delfín el 26 de octubre desde las 18:00.

Un Emelec que atraviesa una semana turbulenta recibe este domingo 26 de octubre al Delfín de Manta, en un duelo crucial del hexagonal que entrega un cupo a la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 18:00 en el estadio Capwell de Guayaquil, pero sin público debido a la sanción que pesa sobre el escenario.

La semana ha sido complicada para los azules: no pudieron entrenar dos días por problemas económicos que afectan a la plantilla, lo que aumenta la presión de sumar los tres puntos. Deportivo Cuenca lidera con 49 puntos, seguido por Emelec con 46 y Aucas con 45, mientras que Delfín lucha en el último lugar con 32 unidades.

Emelec busca alcanzar al líder del segundo hexagonal, Deportivo Cuenca. Archivo

Ecuador golea a Bolivia y prepara duelo ante Colombia en la Liga de Naciones Leer más

El partido se podrá seguir por la señal de Zapping Sport y El Canal del Fútbol.

Alineaciones tentativas:

Emelec: Ortíz, Castillo, Bagüí, León, Caicedo, Cevallos, Quintero, Muñoz, Ruíz, Ayoví, Solís.

Delfín: Heras, Zúñiga, Burdisso, Cabeza, Estacio, Álvarez, Vega, Cuello, Pérez Tica, Batalla, Fernández.

Este duelo no solo es una oportunidad para mantenerse en la pelea por la Sudamericana, sino también para que Emelec recupere confianza tras una semana llena de complicaciones.

González sigue en el equipo

Alexander González dio un giro inesperado y permanecerá en Emelec hasta el final de la temporada, según anunció en un post de Instagram este viernes 24 de octubre. Solo dos días atrás, el volante había comunicado que no continuaría en el club por los problemas económicos y administrativos que enfrenta la institución.

Alexander González se alista para saltar como titular por la banda derecha del Bombillo. cortesía

"Nos merecemos aguantar un poco más", señaló González, dejando entrever que el afecto de la hinchada azul influyó en su decisión. Además, destacó que su permanencia se logró gracias a la persuasión del cuerpo técnico, especialmente del DT Guillermo Duró.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!