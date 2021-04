Emelec vs. Bragantino: A cuidar un invicto en el aniversario 92

Emelec y otra noche de Copa. Los azules reciben hoy 19:30 en el estadio Capwell al equipo revelación del fútbol brasileño, el Red Bull Bragantino. Ambos conjuntos arrancaron esta competición ganando sus respectivos duelos y ahora se medirán para ver quién pisará fuerte en el grupo G del certamen, en el que comparten con Talleres de Argentina y Deportes Tolima de Colombia.

Descartan casos positivos por COVID-19 en el Club Sport Emelec Leer más

Pero este choque tendrá algunos condimentos. Emelec medirá al quinto club brasileño por Copa Sudamérica, antes jugó contra Sao Paulo, Avai, Goias y Botafogo, aunque no siempre superó el mata a mata contra ellos, la casa la hizo respetar dejando la estadística a favor de Emelec: en el Capwell, no regaló ni un punto a sus rivales y hoy pretende que esa historia no cambie.

Además, que los eléctricos vivirán este duelo en un ambiente de fiesta, al menos en sus casas, por el aniversario 92 del cuadro millonario. Precisamente esta es una deuda del club con su parcialidad en estas más de nueve décadas: ganar un título internacional. Lo más cerca que estuvo fue en 2001 cuando cayó en la final de la extinta Copa Merconorte contra el Millonarios de Colombia.

Pero alejándonos del contexto, los azules vienen en racha de triunfos: en los últimos tres encuentros, desde que Ismael Rescalvo debutó con el 3-5-2, los millonarios solo han sumado de a tres y hoy anhelan continuar con esa racha.

Emelec no tendrá bajas para hoy, se parará en el gramado del Capwell con equipo completo, pero las únicas dudas que tiene Rescalvo son las de dos futbolistas: Alexis Zapata y Ángel Gracia.

Nassib Neme: "Jesús Fichamba ya era famoso y no cobró un centavo en la reinaguración del Capwell" Leer más

El lateral zurdo que llegó esta temporada de Guayaquil City no ha tenido su mejor rendimiento en los últimos dos partidos, por lo que Rescalvo ha planteado a Bryan Carabalí como posible alternante en esa posición.

De hecho, Carabalí ya jugó el año anterior como lateral zurdo, pero claramente demostró que marca mayores diferencias por la banda derecha.

Otro dilema que los hermanos Rescalvo van a tener que dilucidar es el del enganche. Alexis Zapata ha venido siendo titular indiscutible y su producción viene de menos a más; sin embargo, José Francisco Cevallos podría arrancar hoy desde el pitazo inicial.

La última vez que Cevallos sumó minutos en cancha fue cuando ingresó al cambio, al minuto 77, para reemplazar a Alejandro Cabeza en el partido contra Técnico Universitario por LigaPro.

Sao Paulo

Gabriel Achilier: "A Dreer le enfermaba perder, es un ganador y él lo vivía así" Leer más

El 6 de noviembre de 2014, Emelec midió por cuartos de final de Sudamericana a Sao Paulo. Quedó fuera por el global pero lo venció 3-2 en el Capwell.

Goias

El 2 de octubre de 2014, Emelec derrotó por la mínima al Goias por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los azules lograrían el pase a cuartos.

Avai

El 14 de octubre de 2010, Emelec venció por 2-1 al Avai en los octavos de final, pero cayó de visita y en el global, quedando eliminado de aquella edición.

Botafogo

El 1 de octubre de 2009, los azules derrotaron 2-1 al Botafogo en el Capwell por los octavos de final del torneo, pero cayeron 2-0 de visita y fueron eliminados.