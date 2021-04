Gabriel Achilier: "A Dreer le enfermaba perder, es un ganador y él lo vivía así"

Gabriel Achilier dejó Emelec a finales de 2016. El club que lo recibió en 2009 lo despidió, por mutuo acuerdo, con tres títulos en su espalda y siendo un futbolista de selección nacional. Luego de su paso por el fútbol mexicano, el excapitán del Bombillo regresó al país para jugar en Orense, donde recuerda con gratitud al equipo azul y habló de su excompañero, Esteban Dreer.

El fin de semana una entrevista de Esteban Dreer, en la que lo sacaron de contexto en un video editado, hizo que el portero tetracampeón recibiera algunas críticas. Achilier se explayó en una entrevista con Radio Huancavilca y aclaró lo que piensa del Rifle.

"Pueden ser controversiales esas declaraciones pero él lo vivía así. No es que no lo disfrutas, sabes que fuiste tricampeon, pero al final el tiempo te lleva a disfrutar más de las cosas. Te digo la verdad en su momento yo tampoco lo disfruté totalmente por todo lo que teníamos que competir. A Dreer le enfermaba perder, es un ganador y siempre aprendí mucho de él".

El defensor central también rememoró con cariño lo que ganó en el Bombillo y también recordó que estuvo cerca de jugar en Barcelona en esta temporada.

"Lo Grande de Emelec es su historia, su gente, su hinchada. Escuchar como vibra el estadio eso es inolvidable. Tener a la hinchada a tu lado, te eriza la piel, eso yo lo contaba en México cuando me preguntaban", explicó.

"Siempre fue la ilusión. Mi pedido con Neme siempre fue que me permitiera volver ya que mi intención era retirarme en Emelec, si así él me lo permitía. Uno entiende las decisiones siempre. En su momento si tuve conversaciones con la gente de Barcelona, al final la idea no era volver en el momento que surgió esa posibilidad. Me tocó decidir al final", agregó.