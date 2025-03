Emelec | Carlos Puga: "Guzmán da 'manotazos de ahogado' ante promesas incumplidas"

La transición en Emelec se ha convertido en un campo de batalla de acusaciones y desmentidos. En entrevista para EXPRESO, Carlos Javier Puga, aún director ejecutivo del club, responde las afirmaciones de Jorge Guzmán, nuevo presidente del Bombillo, calificándolas de ‘manotazos de ahogado’ y desafiándolo a presentar pruebas en la Fiscalía. La directiva de Guzmán sigue a la espera del reconocimiento en el Ministerio del Deporte.

- El señor Guzmán los acusó de haber aumentado sueldos y firmar contratos indefinidos días previos a las elecciones del 27 de febrero. ¿Es cierto?

Pareciera que el ingeniero Guzmán está descubriendo el agua fría. Contratamos a un ingeniero para que hiciera de orgánico funcional del club, que no existía. Había que mejorar la tabla salarial de gente que no ha tenido ningún aumento en 4 o 7 años, desde utileros, parte administrativa, marketing, seguridad, socios, etc. Lo hicimos porque aún estábamos en funciones.

- ¿Cómo fue la transición entre la directiva de Avilés y Guzmán?

Desgraciadamente no hubo la voluntad del ingeniero Guzmán de sentarse a buscarla. Desde el primer día que llegaron, en la noche, tomaron posesión del estadio y nos han prohibido la entrada como directivos y socios que todavía somos.

- Guzmán afirmó que el déficit se ha incrementado y que la deuda del equipo subió a unos $36 millones. ¿Qué dice al respecto?

Hay una línea muy fina entre opinar y, después, levantar calumnias. Solo al Banco del Pacífico (la deuda más alta) se le deben unos 13 millones de dólares, si pagáramos hoy. Ahora, si se contabiliza dentro de los ocho años que teníamos de plazo, estamos hablando de $17 millones.

- ¿Desmiente entonces las cifras que reveló Guzmán?

Le pediremos al ingeniero Guzmán que, con su firma, reconozca la denuncia, vaya a la Fiscalía y presente sus descargos. Mientras tanto, son puros ‘manotazos de ahogado’ porque sus promesas se están haciendo agua. No veo todavía los 5 millones de dólares o los auspiciantes que prometió iban a llegar.

- También los han acusado de no dejar registros contables del club. ¿Es cierto?

Si Emelec, una institución que produce más de 13 millones de dólares al año, no tuviera un sistema contable, el SRI ya nos habría caído encima. Es absurdo.

- ¿Qué pasó con el embargo del carro del futbolista Jackson Rodríguez?

Ese es un tema que se arrastra de la administración de Nassib Neme. Es una deuda de Emelec que le fue descontada a Jackson y que por algún error no se le pagó a Electrocables. Es una cuestión que hay que solucionar. Son 4.600 dólares que se deben.

- Tanto en la administración de Pileggi como la de Avilés, ¿en qué fallaron y qué necesitaron para mejorar?

Quizás nos faltó más tiempo, aunque no va a depender de mí. Creo que en estos últimos cuatro meses demostramos que podíamos hacer más. Con el mismo Leonel Álvarez (extécnico), que en su momento nos dijo que había que retener a ciertos jugadores y a otros no porque el presupuesto no alcanzaba. Entendíamos que podía traer muchos dolores de cabeza.

- ¿Por qué permitieron que el club haya sufrido nuevas demandas de exjugadores ante FIFA?

Las demandas de los exjugadores ni siquiera son en su totalidad en la era Pileggi. La más grande es la de Leandro Vega, por unos 338.000 dólares. De ahí se la de Alexis Zapata, que sí es de la época de Pileggi. Lo mismo la de Carlos Villalba.

- A inicios de enero de 2025 usted ofreció pagarle a Villalba. ¿Qué pasó?

Efectivamente estaba en el presupuesto, pero no se lo hizo por consejo del Departamento Legal. Ellos nos informaron en ese momento que ya no teníamos el riesgo de que un séptimo castigo de la FIFA nos podía implicar una multa peor o un posible descenso. Entonces, ese dinero fue utilizado para pagar sueldos a las formativas.

- ¿Cuántos meses le debían al primer plantel cuando dejaron el equipo?

En estos cuatro meses tuvimos que navegar con el embargo del Banco Pacífico, sin los dineros de LigaPro por el embargo, sin los dineros por derechos de imagen de GolTV porque se fue del país, y con dineros retenidos en cuentas de todos nuestros auspiciantes. Sin embargo, tratamos de salir adelante. Dejamos a Emelec con un mes y medio de pendientes salariales.

- ¿Qué espera de la directiva de Jorge Guzmán?

Que busque la paz, que nos busque a nosotros, o espere a que el Ministerio del Deporte lo registre. Que traiga los 4 o 5 millones de dólares que ofreció y que traiga la Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 de Julio que dijo que iba a traer, de la cual, por cierto, he demostrado que no tiene permisos para operar en el país.

