Felipe Caicedo: "Estoy viviendo cosas que no he vivido, y me siento feliz"

Felipe Caicedo vive un momento único en su carrera: tras jugar la Champions League, un Mundial y la Copa Libertadores, ahora disfruta al máximo del fútbol ecuatoriano con Barcelona SC. El delantero habló de como vive el paso de su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, eliminando al Corinthians.

Durante años, Caicedo soñó con este momento mientras jugaba en Europa y Asia. Ahora, es protagonista en Ecuador. "La verdad que es increíble y siempre fue mi idea competir aquí a nivel de Sudamérica. Poco a poco lo estoy haciendo, estoy viviendo cosas que no he vivido, y me siento feliz", expresó.

Felipe Caicedo no oculta su felicidad en Barcelona SC

Caicedo, activo en redes sociales, demostró su compromiso con Barcelona SC en su cuenta de la red social X con un mensaje significativo: "Mi equipo" acompañado del emoticón de manos en señal de agradecimiento a Dios.

El exjugador de Manchester City, Lazio y Espanyol destacó el desempeño del equipo ante Corinthians: "Dimos un golpe de autoridad. Ahora veremos quién nos tocará. El fútbol tiene eso, creo que al final ha clasificado el equipo que mejor hizo las cosas en los dos partidos. Aquí hicimos un gran partido, marcamos tres goles y después supimos aguantar. Por suerte, logramos la clasificación".

Además, resaltó la unidad del grupo y el compromiso del cuerpo técnico: "Hay una comunión muy fuerte entre el cuerpo técnico y los jugadores. El grupo está bien, contento y unido. Estamos concentrados en lo que queremos, que es seguir adelante y competir al máximo."

Felipe Caicedo está decidido a seguir escribiendo historia en la Copa Libertadores con Barcelona SC, un club que siempre llevó en el corazón.

