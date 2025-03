Beccacece: Los llamados para enfrentar a Venezuela y Chile por eliminatorias 2026

La selección ecuatoriana ya tiene una lista preliminar de convocados para la doble jornada de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Bajo el mando de Sebastián Beccacece, la Tricolor se enfrentará a Venezuela el 21 de marzo y a Chile el 25 de marzo, en dos duelos clave para su clasificación.

Al momento la Tri tiene 19 puntos y se ubica en tercer lugar.

Este sábado 15 de marzo, desde la Casa de la Selección, Beccacece dará a conocer la lista definitiva de convocados. Sin embargo, ya se han confirmado algunas bajas y detalles clave sobre el plantel.

Ecuador tendrá ausencias sensibles debido a lesiones. Ángelo Preciado, Leonardo Campana, Alan Minda y Jhoanner Chávez quedarán fuera de la convocatoria. Además, Piero Hincapié estará suspendido para el partido contra Venezuela, aunque podrá reaparecer ante Chile.

Si bien la lista final aún no se ha oficializado, estos son algunos de los jugadores que podrían integrar la convocatoria de Ecuador:

