Emelec cumple con la FEF, cancela obligaciones y se libra de sanción deportiva

El club eléctrico cumplió con el plazo de la FEF y canceló obligaciones pendientes con un jugador y un formador.

El Club Sport Emelec confirmó este viernes 23 de enero de 2026 que cumplió con el plazo establecido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y canceló dos obligaciones económicas pendientes: una deuda con el jugador Jhon Jairo Sánchez (actualmente en Guaraní de Paraguay), y la primera cuota a favor de Carlos Cortez Suárez, profesor de las divisiones formativas del club. Con esto el equipo azul evita la resta automática de seis puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro.

Actualmente los Millonarios están intervenidos por la FEF, a nombre del abogado Jose Luis Sánchez, quien hace pocos días ya hizo presencia en el Estadio George Capwell y el Polideportivo de los Samanes, donde los jugadores del equipo guayaquileño se encuentran haciendo pretemporada.

El interventor de los azules ya manifestó su urgente petición a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que esta le realice una investigación exhaustiva al club, ligada a supuestos 'actos dolosos' que se realizaban dentro de la anterior dirigencia de Emelec.

Comunicado del Club Sport Emelec

¿A quiénes les pagó Emelec y cuánto dinero canceló?

Jhon Jairo Sánchez (i) salió de Emelec a mediados del 2025 con rumbo a Paraguay. API

El Club Sport Emelec informó oficialmente que cumplió con el plazo otorgado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y canceló dos deudas que tenían el riesgo de perdida de puntos. Estas correspondían a la cuarta cuota (de un total de seis) por un monto de USD 3.490,66 a favor de Jhon Jairo Sánchez, actual futbolista del Guaraní de Paraguay, y a la primera cuota (de un total de dos) por USD 1.800 a favor de Carlos Cortez Suárez, profesor de las divisiones formativas del club.

Los pagos se realizaron dentro del plazo fijado, lo que permitió al equipo evitar una sanción automática de resta de seis puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026, medida prevista por reincidencia en caso de incumplimiento.

