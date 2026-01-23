Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Emelec
Emelec no arrancará la LigaPro 2026 con -9 puntos.Archivo

Emelec cumple con la FEF, cancela obligaciones y se libra de sanción deportiva

El club eléctrico cumplió con el plazo de la FEF y canceló obligaciones pendientes con un jugador y un formador.

El Club Sport Emelec confirmó este viernes 23 de enero de 2026 que cumplió con el plazo establecido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y canceló dos obligaciones económicas pendientes: una deuda con el jugador Jhon Jairo Sánchez (actualmente en Guaraní de Paraguay), y la primera cuota a favor de Carlos Cortez Suárez, profesor de las divisiones formativas del club. Con esto el equipo azul evita la resta automática de seis puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro.

Actualmente los Millonarios están intervenidos por la FEF, a nombre del abogado Jose Luis Sánchez, quien hace pocos días ya hizo presencia en el Estadio George Capwell y el Polideportivo de los Samanes, donde los jugadores del equipo guayaquileño se encuentran haciendo pretemporada.

Te puede interesar: Interventor de Emelec pide ayuda a la UAFE: ¿Qué significa?

El interventor de los azules ya manifestó su urgente petición a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que esta le realice una investigación exhaustiva al club, ligada a supuestos 'actos dolosos' que se realizaban dentro de la anterior dirigencia de Emelec.

Comunicado del Club Sport Emelec

¿A quiénes les pagó Emelec y cuánto dinero canceló?

Emelec vs Nacional_AP (10421268)
Jhon Jairo Sánchez (i) salió de Emelec a mediados del 2025 con rumbo a Paraguay.API
Carlos Alcaraz, Abierto de Australia, Grand Slam, cien partidos, centenario, tenista español, Australian Open

Carlos Alcaraz: a un paso de los 100 partidos en los Grand Slam

Leer más

El Club Sport Emelec informó oficialmente que cumplió con el plazo otorgado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y canceló dos deudas que tenían el riesgo de perdida de puntos. Estas correspondían a la cuarta cuota (de un total de seis) por un monto de USD 3.490,66 a favor de Jhon Jairo Sánchez, actual futbolista del Guaraní de Paraguay, y a la primera cuota (de un total de dos) por USD 1.800 a favor de Carlos Cortez Suárez, profesor de las divisiones formativas del club.

RELACIONADAS

Los pagos se realizaron dentro del plazo fijado, lo que permitió al equipo evitar una sanción automática de resta de seis puntos en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026, medida prevista por reincidencia en caso de incumplimiento.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Baila la Calle en Montañita: Dónde y cuándo será la recuperación del espacio público

  2. ¿Qué está pasando en la Penitenciaría? "Es el infierno", dicen familiares de presos

  3. Alejandro Ribadeneira asume como nuevo gerente General de Banco Pichincha

  4. Reimberg anuncia "megacárcel" en Ecuador para 15.000 presos: esto es lo que se sabe

  5. Ecuador también esquía: Klaus Jungbluth en los Juegos Olímpicos de Invierno

LO MÁS VISTO

  1. Se desploma el precio del cacao en Ecuador: los efectos de la caída

  2. Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares

  3. Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC

  4. Jardines del Salado: millonaria inversión del Municipio de Guayaquil en parque lineal

  5. El sector avícola sacrifica 2 millones de gallinas ponedoras

Te recomendamos