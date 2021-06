Emelec y una nueva eliminación

Emelec no pudo contra 9 de octubre en los cuartos de final de la Supercopa Ecuador.

El Bombillo no pudo trascender en la Supercopa Ecuador. Luego del decepcionante adiós a la Copa Sudamericana en la fase de grupos, Emelec fue un imán de críticas, que cesaron durante la pausa por eliminatorias y Copa América, pero tras esta nueva eliminación, los focos vuelven a señalar el desempeño de los eléctricos, sobre todo, a su entrenador Ismael Rescalvo.

Supercopa Ecuador: 9 de Octubre elimina a Emelec y jugará la semifinal contra Barcelona Leer más

Durante el partido de Emelec y 9 de Octubre, las redes sociales se dividían entre el orgullo y alegría de la victoria de Marlon ‘Chito’ Vera sobre Davey Grant, pero había otro sector que pasó de ese júbilo a descargar su calentura de su club, el Ballet Azul.

Y es que Emelec apareció con un equipo plagado de emergentes: Adrián Bone en el pórtico, una zaga conformada por Romario Caicedo, Marlon Mejía (estos dos suspendidos para el reinicio de LigaPro), Leandro Vega y Ángel Gracia.

En el medio campo estuvo José Cevallos junto a Jefferson Orejuela, por las bandas aparecieron Lass Bangoura, Jefferson Caicedo y más adelantados, Jefferson Vernaza junto a Silvano Estacio.

Sin embargo, 9 de Octubre se presentó con su equipo principal y lo hizo notar. El marcador final, 2-0, pudo ser más amplio a favor de los octubrinos que fallaron ocasiones inmejorables con Danny Luna, Dany Cabezas y José Fajardo, el seleccionado panameño que regresó de su convocatoria para este choque.

Chito Vera se tomó la revancha y pasó por encima de Davey Grant Leer más

“Es cierto que no puso un equipo para competir, pero no es posible que los alternantes están tan alejados del nivel de los titulares. Luego hay otros nombres que quedaron debiendo y son habituales, Jefferson Orejuela, José Cevallos y Marlon Mejía en la zaga. Hay cosas que tienen que corregir”, explicó el exjugador azul, Juan Triviño.

Sin embargo, hay aspectos a favor de Rescalvo que responden a esta nueva eliminación: el equipo recién se entrenó desde la semana anterior, muchos jugadores están fuera de ritmo luego de esos días libres que tuvieron y aún se debe trabajar para ponerlos a punto.

“Para mí, Emelec fue a este torneo a cumplir, pero no era un objetivo esencial. Tuvieron vacaciones, se relajan, se come rico y hay que trabajar mucho para recuperar el ritmo de competencia. 9 de Octubre venía trabajando hacia un poco más de tiempo. No es excusa, pero tampoco podemos pensar que este será el Emelec que termine de pelear por la etapa”, aseguró el exjugador azul, José Aguirre.

El Bombillo quedó fuera, pero la Supercopa seguirá este lunes 21 de junio con el duelo entre Barcelona vs. 9 de Octubre y Liga de Quito vs. Delfín. La final será el próximo sábado en el estadio Banco Guayaquil.