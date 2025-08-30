Emelec ganó de visitante a Aucas y aún sueña con clasificar al hexagonal final

Emelec sigue demostrando que en el fútbol ecuatoriano nada está escrito. En la fecha 27 de la LigaPro 2025, el “Bombillo” volvió a encender la ilusión de su afición tras conseguir una victoria de visitante por 2-1 ante Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito. Un resultado que lo mantiene con vida en la pelea por entrar al hexagonal final y que devuelve la esperanza a una hinchada que nunca dejó de creer.

Un primer tiempo de mucha intensidad

El partido arrancó con gran ritmo, pero sin goles en la primera mitad. Aucas intentaba imponer condiciones con el empuje de su gente, mientras que Emelec buscaba aprovechar los espacios con transiciones rápidas. Todo parecía encaminado a un duelo cerrado hasta que, en la segunda parte, los azules encontraron la fórmula para golpear en los momentos justos.

Goles eléctricos en la segunda parte

A los 57 minutos, Ruiz Gómez apareció en el área y puso el 1-0 que silenció al estadio quiteño. La sorpresa se instalaba en el sur de la capital. Apenas diez minutos después, a los 67, Maicon Solís amplió la ventaja con una definición que desató la locura en la banca eléctrica y en los pocos hinchas que acompañaron al equipo en la altura.

El 2-0 parecía sentenciar la historia, pero en el tramo final Aucas reaccionó con orgullo. En el tiempo de descuento, Mina descontó para el 2-1, generando suspenso en los últimos minutos. Sin embargo, el conjunto de Guillermo Duró resistió con orden y carácter para llevarse tres puntos vitales.

El sueño del hexagonal sigue vivo

Con esta victoria, Emelec suma confianza y mantiene intacto su sueño de clasificar al hexagonal por el título. Tiene 38 puntos y la tarea no es sencilla: necesita ganar los dos partidos que le restan y esperar otros resultados. Pero lo cierto es que el “Bombillo” volvió a encender la chispa de ilusión en su gente, demostrando que aún tiene con qué pelear.

