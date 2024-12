Elecciones Emelec: Roberto Gilbert pide intervención del Ministerio del Deporte

Emelec ha llamado a elecciones para febrero del 2025, pero el único socio que ha dicho que va por la presidencia del Bombillo ha sido el Dr. Roberto Gilbert, quien no está de acuerdo con cómo se han dado las cosas hasta ahora.

El expresidente de Fedeguayas ha expresado que se ha pedido que el Ministerio del Deporte intervenga en Emelec, como lo hizo con El Nacional y Barcelona, pero hasta ahora eso no ha pasado.

"Antes de las elecciones, lo que se requiere es que haya una intervención del Ministerio del Deporte, porque la nueva directiva tiene que saber con qué se va a encontrar, cuáles son los activos, los pasivos, las deudas, todo detallado de manera transparente", expresó Gilbert.

En 2024, Emelec no peleó por ningún título. MIGUEL CANALES

Además, señaló que como socio e hincha del Emelec, se necesita saber: "¿Dónde está toda la taquilla del año, dónde están los 4 millones que recibieron por la venta de un jugador que, por ética, no doy el nombre? ¿Y dónde están los millones por la participación internacional? ¿Por qué no van al Banco del Pacífico a honrar las deudas? ¿Y por qué no van a arreglar? Señores, váyanse por las buenas, váyanse a jugar mate, dama, váyanse a la playa a tomar el sol, a nadar, a hacer ejercicio. Pero ya quítense el fantasma de que son los dueños de Emelec".

El socio dijo además que, de no darse la intervención del Ministerio del Deporte y que las cosas no sean transparentes, no iría a participar como candidato a la presidencia de Emelec: "Emelec es de los socios, no de cuatro pelucones grandes Entre esos, un par de amigos míos. Ya no crean que son los dueños, no crean que son todopoderosos".

Las elecciones de Emelec se realizarían entre el 18 y 22 de febrero. Archivo

Explicó que, junto a otros socios, se ha pedido por medio de la Asamblea Nacional que el Ministerio del Deporte intervenga en Emelec, pero hasta ahora no se ha hecho nada.

"Se interpuso un oficio en el Ministerio del deporte y nunca fue contestado. Será porque el ministro está ocupado. Que todo lo que están haciendo hasta ahora en Emelec era ilegal".

Además, dijo que era hora de que los socios se unan para que Emelec salga a flote.

"Emelec está prohibido de contratar, le debe el oro y el moro a los jugadores, la FIFA nos tiene sancionado. Tenía que haber hecho una Asamblea para poder comunicar, para poder llamar a elecciones. No lo hicieron. Ahora salen con que van a hacer elecciones en febrero. Porque tienen miedo de que un interventor, un hombre de números, un abogado vaya a revisar los libros, los ingresos y egresos del Emelec", explicó Gilbert.

