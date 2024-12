Barcelona SC sí llamó a Diogo Bagüí: su padre confirmó que existe el interés

El mercado está abierto en el fútbol ecuatoriano y los equipos intentan aprovechar el 'descuido' de otros para quitarles su 'armas'. Barcelona mostró interés por el joven defensor central Diogo Bagui, quien destacó individualmente con Emelec en al pasada temporada en LigaPro. Así lo confirmó su padre, el exfutbolista Óscar Bagüí.

Lea también: Elecciones en Emelec: un equipo que requiere $ 10 millones para 'salvarlo'

Liga de Quito: dos refuerzos más para la temporada 2025 Leer más

"El representante me dijo que lo habían llamado de Barcelona, no sé si fue una propuesta en firme. Después tuvo una oferta de Los Angeles Galaxy de Estados Unidos y el interés de otro equipo colombiano. Sé que al club le llegó una propuesta, pero nunca me dijeron de donde, sin embargo no llegaron a concretar nada", dijo el exlateral en Radio Sucre.

Respecto a la situación contractual de Diogo, Óscar reveló: “Él está tranquilo, sabe que aún tiene un año de contrato y que tiene que trabajar mucho para superar lo que ha hecho este año. Sabe que el próximo año estarán puestos los ojos en él, por todo lo que significa jugar otro año en Emelec”.

Diego Bagüí junto a su padre Óscar luego del triunfo de Emelec ante Técnico Uniersitario cortesía Zapping Sports

El exjugador del Bombillo afirmó que trabaja de cerca con su hijo en el aspecto deportivo para corregir errores en cancha, además de tener una psicóloga deportiva que se suma al desarrollo profesional del zaguero azul.

Diogo Bagüí, su mejor momento en el cierre de la campaña con Emelec

En la segunda fase de la temporada 2024 de LigaPro, Diogo Bagüí consolidó un buen nivel en su puesto, a pesar que Emelec no terminó en las mejores posiciones. Jugó 16 partidos y contribuyó con 2 anotaciones.

EN LA MIRA DE MUCHOS 👀 🚨 || Oscar Bagüí confirmó que Diogo, defensa del #Emelec 🔵, tuvo llamado de #BarcelonaSC, LA Galaxy y un equipo colombiano 🇨🇴



Vía: @sucrefmdeportes pic.twitter.com/fxZ9ijdirH — Ecuagol (@ECUAGOL) December 30, 2024

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!