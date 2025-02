Emelec en crisis: ¿Cuántos partidos sin ganar sumó el Bombillo en la liga de Ecuador?

Emelec no logra levantar cabeza y sigue en caída libre, tras alcanzar su peor racha de partidos sin conseguir una victoria en el campeonato de Ecuador. En sus 95 años de vida institucional, nunca había estado tanto tiempo sin celebrar.

La peor racha histórica de Emelec en la LigaPro

La fecha 2 de la LigaPro 2025 quedará en la memoria de los azules. La derrota 2-0 en su visita a Delfín, el sábado 22 de febrero de 2025, prolongó el mal momento del equipo, que acumula un historial de siete derrotas y tres empates en los últimos 10 partidos disputados en el torneo nacional.

Los fanáticos del Bombillo tienen ‘atorados’ los gritos de celebración en la garganta desde el 22 de septiembre de 2024, cuando el Foco ganó 3-1 a Técnico Universitario, en la fecha 7 de la segunda etapa de la LigaPro 2024.

Hasta el lunes 24 de febrero de 2025, se acumulan 155 días de puras derrotas y empates para Emelec en el campeonato ecuatoriano, lo que ha generado un ambiente de frustración entre sus fanáticos.

La anterior mala racha sin victorias del Bombillo fue quebrada el 3 de junio de 2023, cuando, tras nueve compromisos sin sumar de a tres puntos, venció 3-1 a Barcelona SC en el estadio Monumental, en la jornada 13 de la primera etapa de la LigaPro 2023.

Jorge Célico y su diagnóstico sobre la crisis de Emelec



Jorge Célico, director técnico de los azules, manifestó su preocupación tras la caída ante Delfín, debido a que el equipo no responde en el campo de juego y es superado en todas las líneas. Se mostró desorganizado en defensa y sin ideas para generar los ataques.

“Yo tengo que ver la parte positiva para corregir esto y no quedarme solo con la parte negativa, no hay otra manera. Pueden decir lo que quieran las personas, pero no hay otra forma de corregir que trabajando duro”, manifestó el entrenador del Foco.

Y agregó: “La realidad es que tenemos que trabajar duro para corregir los errores. Hay que darle la vuelta hasta conseguir ese resultado que nos permita salir adelante”.

La situación de Emelec es preocupante. Luego de dos fechas disputadas en la LigaPro 2025, no suma ningún punto y se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones. Sin embargo, el viernes 28 de febrero de 2025 tendrá la oportunidad de romper su mala racha sin victorias, cuando reciba a Macará en el Capwell.

