Rodrigo Fomento: "Mushuc Runa tiene un equipo para pelear en la LigaPro"

Rodrigo Formento llegó al fútbol de Ecuador para reforzar el arco de Mushuc Runa y, desde su estreno en la LigaPro 2025, en el triunfo 2-0 ante Delfín, ya demostró que será un gran aporte para el equipo dirigido por el director técnico Ever Hugo Almeida, que se caracteriza por ser ofensivo y presionar al rival.

En una entrevista con Diario EXPRESO, el arquero uruguayo de 25 años reveló que el entrenador Almeida le ha pedido que habilite a los atacantes con sus pases largos y que, además, juegue de líbero para cuidar la espalda de los defensores, ya que suelen adelantarse.

Así mismo, aseguró que su adaptación a la altura de Ambato, que se encuentra a 2.580 metros sobre el nivel del mar, ha sido rápida y no le ha complicado. Sin embargo, cuando realizaron prácticas en las faldas del volcán Chimborazo, le costó: “Allá sufrí”, manifestó.

Este domingo 23 de febrero de 2025, a las 18:00, Mushuc Runa visitará a Barcelona en el estadio Monumental, por la fecha 2 de la LigaPro, y Formento advirtió que intentarán llevarse los tres puntos: “A todas las canchas vamos a ir a ganar”.

¿Qué te sedujo de Mushuc Runa?

Es un club que se escucha en el extranjero, porque muchos uruguayos han venido y les ha ido bien. Además, el fútbol de Ecuador es una plaza muy importante a nivel de América, por eso que no dudé en aceptar la oferta. Siento que será una bonita oportunidad.

¿Te recomendaron venir a Ecuador?

A lo largo de la carrera, uno va conociendo jugadores, y en muchas ocasiones escuché que hablaban muy bien del fútbol ecuatoriano, de lo competitivo que se ha vuelto. También los empresarios colaboran con información y tienen a la liga de Ecuador como una de las más importantes. Todas las referencias han sido buenas, por eso espero aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo te recibieron en el club?

Tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han recibido de la mejor manera, obviamente poniendo los objetivos al frente y sabiendo a lo que venimos. Pero me han recibido muy bien, y eso me pone contento y cómodo porque hay un gran grupo que trabaja en conjunto para alcanzar los objetivos.

Y el ‘presi’ Luis Alfonso Chango les pidió que al menos deben terminar sextos la temporada, ¿este objetivo les mete presión?

Los objetivos están trazados desde principio del año. Ahora hay que trabajar mucho para alcanzarlos, porque con solo ponerlos no se van a lograr. El equipo está bien, pero hay que ir partido a partido, trabajando duro y mirando los objetivos de reojo para no olvidarnos cuáles son. Hay que jugar cada partido como si fuera una final, porque confiamos en nuestro fútbol y podemos quedar más arriba de la sexta posición.

¿Cómo va tu adaptación a la altura? (El club juega en Ambato)

La verdad es que me he adaptado mejor de lo que esperaba. Pensé que me iba a costar más en cuanto a la respiración. Pensé que sufriría más en la pretemporada, porque fue fuerte para nosotros los arqueros, ya que trabajamos a la par de todo el plantel. Pude realizar todo el entrenamiento con el capitán César Benalcázar (preparador físico del Ponchito), que fue muy fuerte, y eso me ayudó a acostumbrarme rápido.

Rodrigo ha sido seleccionado de Uruguay sub-23. Cortesía

El capi Benalcázar se los llevó a entrenar a las faldas del volcán Chimborazo (tiene una altitud de 6263,47 m s. n. m.) ¿sufriste allá?

Allá se sufrió más, pero mi cuerpo fue muy receptivo y este entrenamiento me ayudó a adaptarme mucho más rápido. Esta es la primera vez que juego en un club que hace de local en la altura. Cuando jugué en Chile (en Coquimbo Unido, entre 2022 y 2023) visitamos a Cobresal, que juega en la altura de El Salvador (localizada a más de 2200 metros sobre el nivel del mar), pero como local es la primera vez y no me está yendo mal.

Al técnico Ever Hugo Almeida le gusta que sus equipos jueguen bien y salgan con pases, ¿qué te ha pedido para los partidos?

Almeida es un técnico histórico acá y en Sudamérica, que tiene su idea clara y es seguro. Desde el principio hemos trabajado con su táctica, que es ser ofensivos y siempre ir a buscar al rival. Por eso, al arquero le pide que transmita seguridad, que habilite a los delanteros con pases largos y esté atento para cubrir la espalda de los defensas, para que el equipo pueda desarrollar bien la idea de juego en ataque.

¿Siempre debes buscar a los atacantes?

Sí, me pide que los busque bastante, para que de esa manera el equipo se pueda plantar en el campo rival, que es lo importante porque el profe quiere que seamos ofensivos.

¿Y cómo se te da el manejo del balón con los pies?

Creo que he entrenado mucho y he tenido técnicos que me han ayudado a mejorar en mi juego con los pies. Es una buena característica con la que espero ayudar al equipo, así como ya pasó en la primera fecha de la LigaPro (ganaron 2-0 a Delfín), que realicé muchas salidas rápidas con mis pases.

Formento asegura que tiene buen manejo del balón con los pies. Cortesía

¿Cuál es la figura en la que te fijas para seguir mejorando en el arco?

Yo, de chico, miraba mucho a Fernando Muslera. Pero de grande, empecé a seguir arqueros que tienen características similares a las mías, como Claudio Bravo, Marc-André ter Stegen y Keylor Navas, ese estilo de arqueros que tienen buen juego con los pies y son bastante completos.

Además, tienes que hacer de líbero cuando la jugada lo requiere.

No es fácil, pero hemos trabajado y fallado en los partidos de la pretemporada, que es parte de la prueba y error para conocer a los compañeros. De esa manera, se practicó en qué situaciones salir o no, pero con el correr de los partidos lo vamos a ir afianzando. Con Bryan Bentaberry (defensa uruguayo) ya jugué (en 2019 coincidimos en Cerro, de Uruguay), y eso ayudó a tener un mejor entendimiento.

Este domingo visitarán a Barcelona, ¿serán ofensivos?

Nosotros vamos a todas las canchas a ganar, es la idea del profe y nosotros los jugadores estamos convencidos de que la podemos llevar a cabo. A todas las canchas que nuestro equipo vaya, saldrá a plantar su forma de juego y a tratar de ganar. Contra Barcelona no será la excepción.

¿ Consideras que será complicado conseguir el triunfo?

Barcelona es uno de los equipos más grandes de Ecuador, pero hay tranquilidad y nos estamos preparando bien, porque es una final más. Hay que tomarlo con responsabilidad y, con nuestras herramientas, ir a ganar. Vamos por los tres puntos.

