Emelec | Alex Benavides supera sueño, hambre y sol para conseguir firmas de jugadores

Pese a que el equipo de sus amores atraviesa un complicado momento, hay hinchas de Emelec como Alex Benavides (18 años) que pasa hambre, sueño y hasta sol por conseguir las firmas de los futbolistas.

Estamos a más de 31 grados centígrados. Sin embargo, el temporal en la calurosa mañana guayaquileña no lo detiene: el joven alista sus zapatos deportivos, pantaloneta, gorra y buzo. Se monta en su desgastada bicicleta y, con determinación, pedalea los 5.2 kilómetros que separan al Polideportivo los Samanes, en el norte de la ciudad, de su hogar en Sauces 8.

Este trayecto de 15 minutos lo hace todos los días, aprovechando que está de vacaciones tras terminar el tercer año de bachillerato. “Vengo todos los días que puedo. Emelec está haciendo la pretemporada aquí y quiero llenar mi camiseta con las firmas de los jugadores”, confiesa.

Su estrategia es sencilla: mostrar la camiseta del equipo mientras espera la salida de los jugadores al término del entrenamiento matutino. Aunque los vidrios polarizados de los autos le dificultan reconocer a los futbolistas, ya ha aprendido a identificar algunos de ellos.

“El que sale es Pedro Ortiz. De él no quiero la firma porque ya la tengo”, dice. No obstante, si desconoce un vehículo, le consulta al guardia quien amablemente le da la respuesta. “Ya tengo 15 firmas. Creo que con unas dos o tres más quedo tranquilo”, comenta Alex, sin saber que está de suerte.

La camiseta de Benavides cuenta con más de 20 firmas de futbolistas eléctricos. JOFFRE FLORES

Jugadores como Maicon Solís, Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Jackson Rodríguez, Justyn Mina, entre otros, se detienen para estampar su nombre en la camiseta. Este gesto provoca una sonrisa de oreja a oreja en el joven hincha.

Azul desde la cuna

La pasión de Alex por Emelec comenzó en su niñez. Como muchos, eligió al equipo por su color favorito: el azul. Nacido en España y residente en Ecuador desde los 3 años, su amor por el fútbol fue impulsado por su padre, Marcelo, hincha de Liga de Quito.

Fue en la final de la temporada 2014, durante la recordada goleada 3-0 sobre Barcelona, cuando Alex se enamoró del club. “Estuve en la tribuna General Gómez, tenía 8 años, y fue una locura cuando gritaban los goles de Miller Bolaños y Ángel Mena”, recuerda.

Desde entonces, Alex no ha dejado de asistir al estadio, y aunque aún no trabaja, siempre encuentra la forma de estar presente en todos los partidos. Suelo guardar 5 dólares de lo que me dan para el colegio y, a veces, les pido a mis padres otros 5. Con eso me alcanza para la entrada, la comida fuera del estadio y el pasaje ida y vuelta. Siempre, en las buenas y en las malas, apoyando al club”.

Diogo Bagüí (izq.), defensor de Emelec, firma la camiseta de un emocionado Alex. jOFFRE fLORES

Hoy en día, le cuesta revivir las emociones que lo hicieron enamorarse del fútbol y de Emelec. “A los jugadores les falta coraje, amor a la camiseta. Aquellos equipos de 2015 a 2017 eran diferentes, ganaban todos los partidos con garra y pasión”, señala.

Alex espera que con la llegada del nuevo directorio, que tomará posesión después de las elecciones del 27 de febrero, el club inicie una nueva etapa llena de éxitos. “El equipo, el presidente y los directivos están mal, y todos queremos que ya lleguen las elecciones para que asuma una nueva directiva con dinero para sacar al club de esta crisis”.

Mientras tanto, seguirá apoyando a “su viejo amigo”, el Bombillo, y ahorrando para comprar una entrada para la Explosión Azul, el 11 de enero, cuando Emelec reciba a Barcelona en su noche de presentación.

