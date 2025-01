Emelec y sus dos caras: Célico inspira, mientras que asoma demanda de Álvarez

Con la confirmación del fichaje del técnico Jorge Célico, Emelec vive dos caras previo al arranque de temporada. Por un lado, el argentino genera expectativas positivas con la posibilidad de elevar el nivel competitivo del plantel; y, por el otro, el club enfrenta una posible demanda ante la FIFA debido al despido unilateral de Leonel Álvarez, el DT saliente.

El ambiente optimista se reflejó el jueves 23 de enero en Samanes. Célico llegó al Polideportivo pasadas las 6:00 de la mañana para preparar, junto a su cuerpo técnico, la primera sesión de entrenamiento con el Bombillo. Antes de iniciar, tuvo una breve charla con el presidente César Avilés y otros directivos, como Eduardo Falquez y Carlos Puga.

En la cancha 1 del complejo, Célico, con una sonrisa y un apretón de manos, aprovechó para saludar personalmente a jugadores, directivos y colaboradores, transmitiendo un ambiente relajado desde el primer contacto. La práctica matutina incluyó ejercicios recreativos y fútbol reducido, donde se pudo apreciar la metodología paternalista del estratega de 60 años.

Sus gestos, como un abrazo al portero Pedro Ortiz o la interacción con los juveniles durante los trabajos precompetitivos, evidenció la constante interacción con el grupo.

Maicon Solís, extremo azul, mencionó que la llegada de Célico vino acompañada de “una nueva propuesta”.

“Cada entrenador tiene su idea de juego. Ahora nos toca iniciar de la mejor manera para acoplarnos y ponerla en práctica dentro del campo de juego. Los cambios vienen para bien”, afirmó.

Grieta en el despido

Álvarez fue despedido del equipo por mala racha de resultados. Archivo

El ambiente positivo que trajo Célico contrasta con el cierre de la gestión de Leonel Álvarez, quien en su última práctica, el pasado 22 de enero, apenas interactuó con los jugadores. Sin embargo, su salida podría traer complicaciones legales para los azules debido a las circunstancias de su despido.

El contrato del técnico colombiano, vigente hasta junio de 2026, fue rescindido de manera unilateral por el club. Según la directiva, Álvarez habría incumplido la cláusula 12° de su contrato, que le prohibía divulgar “asuntos de carácter técnico, táctico, institucional o que mantuviese conversaciones con dirigentes de otros clubes”.

Por ello, Emelec citó los episodios en los que Álvarez mencionó en diversos medios sobre los salarios impagos y decisiones a la interna del equipo.

“Le informamos que el contrato de trabajo suscrito el 18 de junio de 2024 se da por terminado con justa causa por el incumplimiento grave de sus obligaciones”, citó el documento del club hacia Álvarez, al que EXPRESO tuvo acceso.

Se expone a demanda

Para el jurista deportivo Andrés Holguín, Álvarez podría demandar a Emelec ante la FIFA porque no tuvo un expediente que le advierta que incurrió en la cláusula 12° del contrato.

“No solo a nivel de FIFA si no que la misma Constitución prevé que para un procedimiento de juzgar a alguien (Álvarez) se debe otorgar el legítimo derecho a la defensa y aquí no veo que se haya convocado al profesor para que, de alguna forma, justifique sus actos”, señaló Holguín.

De prosperar la demanda, Emelec podría enfrentarse a pagar la totalidad del contrato del técnico colombiano. “Álvarez podría ir a FIFA y decir que la terminación que Emelec alega no tiene causa justa porque no se le permitió el derecho a la defensa. Que la supuesta falta que él ha cometido no amerita una terminación de contrato y que la FIFA resuelva que Emelec pague todo su contrato”.

Este escenario podría complicar aún más la transición en la dirigencia del Bombillo, que cambiará oficialmente tras las elecciones del 27 de febrero, dejando a la nueva administración con un potencial litigio por resolver.

