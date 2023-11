Eliminatorias: La Tricolor, entre pedidos de paciencia y buen juego

La Tricolor terminó la primera fase de las eliminatorias sudamericanas en el quinto lugar de la tabla de posiciones, que da boleto directo al Mundial de 2026, pero dejando sensaciones que podría jugar mejor.

Esto se evidenció en la parte final del triunfo por 1-0 sobre Chile cuando por unos minutos los hinchas empezaron a gritar “fuera, Sánchez, fuera”, en señal de reprobación a la gestión del entrenador Félix Sánchez Bas.

Te puede interesar: Copa América 2024: Los cuatro equipos de la Concacaf que clasificaron

Los futbolistas defendieron a su seleccionador y en reiteradas ocasiones pidieron paciencia para un proceso que resaltaron está empezando y tienen la convicción que dará buenos frutos.

Yeboah sufre un desgarro, Hincapié ya se entrenó e Intriago por la clasificación Leer más

“Hay que tenerle paciencia. Viene a dirigir a Sudamérica y se está acostumbrando. No le estamos ayudando en lo externo. En lo interno estamos trabajando para que a todos nos vaya bien”, aseguró Angelo Preciado.

Esto fue ratificado por Moisés Caicedo, quien señaló que “estamos muy contentos con él y vamos a seguir adelante. El grupo permanece unido a pesar de las críticas, y al final nosotros somos los que damos la cara en el campo”.

Para el exseleccionado Raúl Avilés, las palabras de respaldo de los futbolistas “es para quitarle peso a las críticas y que la situación en la selección no sea un caos. El jugador tiene dudas previo a los partidos, parece que nadie sabe quién juega o en la posición que lo hará, pero si lo dice públicamente no vuelve a ser convocado”.

Puso como ejemplo que se han tenido tres arqueros diferentes en las seis fechas de las eliminatorias o que ubicó ante Venezuela al volante José Cifuentes como ofensivo teniendo en la nómina a elementos como Jordy Caicedo o Leonardo Campana.

La Tricolor sufrió para imponerse a una golpeada selección chilena. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

El mundialista Paúl Ambrosi, en cambio, indicó que el pedido de paciencia para el técnico “refleja que el trabajo en la interna de la selección es de buena manera, pese a que Ecuador no está jugando bien. Que el entrenador les apoya y confían en que se tendrá una evolución del juego”.

Juegos Parapanamericanos: Ecuador suma cuatro oros en Santiago 2023 Leer más

Resaltó que siempre cuesta adaptarse a un nuevo técnico y que “hay que ver en los próximos partidos si se ve su idea técnico-táctica y si los jugadores se han acoplado más”.

En este punto Avilés agregó que Sánchez Bas ha sentido el cambio de una selección como Qatar, donde no existía la presión y el DT no era protagonista, a una Tricolor que tiene mejores jugadores y en la que “la atención también se centra en el entrenador al que los resultados le han acompañado, pero eso no puede tapar para nada que Ecuador juega feo”.

Los dos exseleccionados esperan un crecimiento en el juego de la Tri de cara a las fechas FIFA del primer semestre del 2024 y afirmaron que la mayor prueba para ver si Sánchez Bas encontró una idea de juego clara será en la Copa América de junio de 2024.

MOMENTOS DE TENSIÓN

El técnico Félix Sánchez Bas se mostró intranquilo durante el partido ante Chile. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

El técnico Félix Sánchez Bas ha mostrado una imagen seria y de control en los partidos de la selección. Pero en el duelo ante Chile, esta faceta del estratega español cambió dejando de lado su estilo europeo.

Ministro del Deporte es señalado en supuesto caso de corrupción de un familiar Leer más

El seleccionador se contagió de la pasión latina y durante todo el juego no paró de dar indicaciones moviendo con fuerza su brazos, con gritos y hasta mostrando su frustración cuando sus pupilos no entendían sus pedidos. Varias veces dejó la zona técnica en su desesperación y fue llamado la atención por el cuarto árbitro.

En los minutos finales buscó ignorar los gritos de los hinchas que pedían su salida. Sobre esto dijo que “la gente tendrá su opinión, es muy respetable. Yo vengo a hacer mi trabajo, lo mejor que se puede, tampoco nos va mal, estamos consiguiendo los resultados”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!