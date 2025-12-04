El 'Kunty' Caicedo nuevo fichaje de Estudiantes de Mérida en Venezuela

Quien supo ser figura de un finalista de Copa Libertadores de América seguirá su carrera en el fútbol llanero

La mañana de este jueves 4 de diciembre, Estudiantes de Mérida (VEN) anunció como fichaje al defensa central ecuatoriano Luis 'Kunty' Caicedo, con paso por Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona Sporting Club y la selección ecuatoriana de fútbol.

Caicedo se unió a Independiente del Valle en el 2010 para continuar con su formación deportiva, en donde debutó en el mismo año con una victoria 1-0 de los Rayados ante Liga de Loja. Se mantuvo en IDV hasta el 2017, cuando fue vendido al Cruzeiro (BRA) por 1.5 millones de dólares.

Desde ese momento, el Kunty se volvió un 'trotamundos' deportivo, ya que casi no encontró regularidad en la mayoría de equipos en los que estuvo, llegando a jugar en siete equipos después de su primera salida al exterior, ocho con su reciente llegada al futbol vinotinto.

Kunty Caicedo pasó hasta por Segunda Categoría

Después de que salió de Liga de Quito, equipo en el que llegó el 2019 y ganó Copa Ecuador y Supercopa Ecuador esa misma temporada, el central se quedó sin equipo hasta que Juventud Italiana, equipo manabita de la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, lo incorporó en sus filas.

Solo permaneció unos meses en el 'infierno' del fútbol ecuatoriano, Atlético Huila de Colombia se había fijado en el y lo querían para su equipo. Allí, como de costumbre, no se afianzó y voló sobre Ecuador para llegar al fútbol peruano, específicamente al Dep. Garcilaso, en el que terminó 15vo en el apertura y 12vo en el clausura del 2024.

La mala temporada de su equipo lo llevó de vuelta al fútbol cafetero, pero esta vez defendería los colores del Deportivo Pasto, equipo en el que tampoco tuvo mucho brillo durante la presente temporada.

Ahora, después de su salida de Colombia, fue presentado con 'bombos y platillos' en Estudiantes de Mérida de la FUTVE (torneo de primera categoría venezolano), donde dentro de su presentación se destacó su jerarquía internacional y su pequeño paso por la Tricolor en eliminatorias.

𝙇𝙪𝙞𝙨 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 "𝙆𝙪𝙣𝙩𝙮" 𝘾𝙖𝙞𝙘𝙚𝙙𝙤 𝙚𝙨 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙙𝙚𝙡 𝙧𝙤𝙟𝙞𝙗𝙡𝙖𝙣𝙘𝙤 🆕🇪🇨



Luis Caicedo firma hasta diciembre de 2026, reforzando nuestra defensa y sumándose a la historia del equipo del pueblo merideño ✍🏻



¡Bienvenido "Kunty"! 🔥 pic.twitter.com/aXbyueTiZl — Estudiantes de Mérida FC (@EstudiantesMEFC) December 4, 2025

