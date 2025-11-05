Expreso
Mladen Zizovic (centro) falleció de un infarto que le dio cuando dirigía en Serbia.
Mladen Zizovic (centro) falleció de un infarto que le dio cuando dirigía en Serbia.

El fútbol de luto: muere el técnico serbio Mladen Zizovic durante un partido

El último partido de Mladen Zizovic: murió haciendo lo que amaba

Una tragedia conmocionó al fútbol serbio. Mladen Zizovic, entrenador del Radnicki 1923, falleció a los 45 años mientras dirigía un partido de la SuperLiga de Serbia ante Mladost Lucani. 

Un infarto fulminante detuvo su corazón cuando se disputaban apenas 21 minutos del encuentro.

El técnico, que había asumido el cargo solo 13 días atrás, cayó desplomado en la zona técnica, lo que obligó a detener momentáneamente el juego. Los servicios médicos ingresaron de inmediato al campo para atenderlo, y posteriormente fue trasladado en ambulancia hacia un hospital cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, Zizovic no sobrevivió.

El fútbol conmocionado en el mundo

El partido continuó unos minutos más, pero la noticia llegó rápido: el entrenador había muerto camino al hospital. A los 40 minutos del primer tiempo, el árbitro suspendió definitivamente el encuentro. 

Los jugadores de ambos equipos, visiblemente afectados, se abrazaron y algunos rompieron en llanto sobre el césped.

El club Radnicki 1923 confirmó la noticia con un comunicado cargado de pesar y mucha nostalgia de un ser querido por la institución: “Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista. Con su energía y nobleza dejó una huella profunda en todos los que lo conocieron”.

Momento cuando le dijeron a los jugadores que Mladen Zizovic, había fallecido.
Momento cuando le dijeron a los jugadores que Mladen Zizovic, había fallecido.

Zizovic, exjugador y técnico de amplia trayectoria en el fútbol balcánico, vivió sus últimos minutos donde siempre quiso estar: en una cancha. Su muerte deja al fútbol serbio de luto, recordando que, a veces, el corazón no resiste tanto amor por el juego.

