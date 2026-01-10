Egipto vs. Costa de Marfil HOY: canal, hora y alineaciones para ver EN VIVO

El delantero Mohamed Salah busca liderar a los Faraones hacia las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Egipto y Costa de Marfil se enfrentarán este sábado 10 de enero por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El compromiso se disputará en el Stade d’Agadir, en Marruecos, un escenario que promete un ambiente cargado de tensión y expectativa continental.

La selección de Egipto accedió a esta instancia tras imponerse por 3-1 a Benín en los octavos de final. Los Faraones, máximos ganadores del torneo, llegan liderados por Mohamed Salah y Omar Marmoush, dos delanteros que marcan diferencia por velocidad, técnica y capacidad goleadora.

Costa de Marfil, potencia física y talento ofensivo

Costa de Marfil apela a su poderío físico para avanzar a las semifinales de la Copa Africana de Naciones. Cortesía

Por su parte, Costa de Marfil selló su clasificación luego de golear 3-0 a Burkina Faso. Los Elefantes cuentan con una plantilla poderosa, encabezada por figuras como Franck Kessié, Amad Diallo y Yan Diomande, que aportan equilibrio, creatividad y profundidad ofensiva.

Hora, canal y dónde ver Egipto vs. Costa de Marfil EN VIVO

Fecha: sábado 10 de mayo

Horario: 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú) | 15:00 (Venezuela, Bolivia) | 16:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile)

Estadio: Stade d’Agadir, Marruecos

Transmisión EN VIVO: Claro Sports, Claro Sports YouTube y Clarosports.com

Posibles alineaciones para el partido de cuartos de final de Copa Africana de Naciones

Egipto : El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdy; Attia, Fathy, Adel; Salah, Trézéguet y Marmoush.

: El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdy; Attia, Fathy, Adel; Salah, Trézéguet y Marmoush. Costa de Marfil: Fofana; Doué, Kossounou, N’Dicka, Konan; Kessié, Sangaré, Inao Oulaï; Diallo, Diomande y Guessand.

Historial y títulos en la Copa Africana de Naciones

Egipto es el máximo campeón de la Copa Africana de Naciones con siete títulos, el último conseguido en 2010. En tanto, Costa de Marfil suma tres consagraciones, incluida la obtenida en 2023, lo que refuerza el atractivo de un cruce entre dos gigantes del continente.

