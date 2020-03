Edwin Villafuerte: "Ahora trato de orientar a los más jóvenes"

Catorce años después del Mundial de Alemania 2006 a Edwin Villafuerte aún le pesa no haber podido ser titular de aquel combinado nacional, que hizo historia al llegar por primera vez a los octavos de final de una cita ecuménica.

Villafuerte, nacido en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, aseguró que, pese a que se siente orgulloso de haber formado parte de aquella Tricolor, el hecho de no haber podido sumar un solo minuto en ese Mundial aún retumba en su cabeza.

“Haber estado en un Mundial es algo inolvidable, es una experiencia que pocos la pueden tener, pero siempre me quedó esa ‘espina’ de que pude haber sido el arquero titular”, contó el futbolista retirado.

Villafuerte, quien debutó en la Tri el 5 de septiembre de 2004 en Montevideo frente a Uruguay por la octava fecha de esas eliminatorias, reconoció que su puesto en la selección lo perdió meses antes de la Copa del Mundo.

“Desde el 2004 las cosas se me venían dando tanto en Barcelona como en la selección. Todo iba bien, pero un año antes de ir al Mundial, Christian Mora empezó a destacar en Liga de Quito. Lamentablemente en los arqueros, si cedemos un partido es complicado volver a la titularidad y eso me pasó”, recordó Villafuerte, quien en 2006 optó por ir al Deportivo Quito, tras la vuelta al Ídolo de José Francisco Cevallos, quien un año antes se había ido al Once Caldas de Colombia.

Cometió muchos errores

El ahora exgolero de 41 años reconoció que durante su carrera como futbolista cometió muchos errores, pero que un episodio que ocurrió en octubre de 2004 dañó su imagen como “persona”.

“Sí, tuve un accidente en 2004, fue un error que le pudo pasar a cualquiera, pero me hicieron mucho daño. Me trataron de lo peor, solo les faltó decirme drogadicto. Dañaron mi imagen”, manifestó Edwin sobre un accidente de tránsito que tuvo la madrugada del 21 de octubre de 2004. En los reportes de la prensa de aquel entonces se indicó que Villafuerte se había pasado una luz roja, por lo que impactó a dos vehículos. Además, que habría manejado en estado etílico.

El exmeta ecuatoriano en su época dentro del cuadro canario. archivo

Villafuerte admitió que ese error y “muchos otros” no le permitieron triunfar por completo. “Admito que la inmadurez de aquel entonces me pasó factura. Yo venía arrastrando varias equivocaciones y eso al final influyó”, acotó el exguardameta, quien fue involucrado en su momento con un supuesto problema con el alcohol.

Ahora, 14 años después, Villafuerte indicó que “no le guardo rencor a nadie”, y que utiliza sus errores como ejemplo con los chicos que están empezando en el fútbol.

“Acá en Ventanas tenemos un equipo que se llama Guayacán. A los muchachos trato de orientarlos, para que no cometan las mismas equivocaciones que yo tuve”.

Sobre la actualidad del arco de la Tricolor, Edwin dijo que para él Alexander Domínguez debería volver a la titularidad, aunque cree que hay chicos que pronto llegarán a la selección.

“Para mí, Domínguez tiene que estar fijo, es el de más experiencia, pero veo a otros arqueros como Jorge Pinos y Brayan Heras, que pronto pelearán un puesto”, finalizó.