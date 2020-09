Édison Maldonado: "Capitano me puso el ojo y no fui titular en Barcelona”

Édison Maldonado fue un delantero de los años 90 y 2000 que dio mucho que hablar con goles. Nació en Aucas y de ahí lo prestaban a varios equipos. A decir de él, ese era el negocio, porque cuando lo quería comprar el Atlético Mineiro le pusieron una cifra alta y todo quedó ahí. En la actualidad, el Osito entrena junto a su colega Víctor Araujo en la escuela de fútbol Canteras de Naranjal. Maldonado tuvo un paso por Barcelona en 1995, pero hasta ahora no entiende qué pasó con el entrenador Salvador Capitano que le quitó la titularidad, pese a que se hacía presente en las redes rivales.

- Decir Osito Maldonado es hablar de Aucas, ¿como una marca para siempre?

- Es una marca que no me la puedo borrar, me inicié en Aucas a los 11 años. Vivía en Quito en el sector de La Forestal. Con unos amigos nos ganábamos la vida limpiando zapatos y vendiendo los diarios, hasta que un día leímos que probaban chicos, fui y me quedé en Aucas.

- ¿Antes de llegar al Papá, dónde jugaba?

- Solo en la calle, en mi barrio con los amigos. Había una cancha que se llamaba La Batea, ese era nuestro estadio cuando estaba chico.

- ¿De dónde sale eso de llamarlo Oso u Osito?

- Así me bautizó el profesor Víctor Manuel Battaini. Siempre fui gordito y me dijo que tenía la cara como un osito, pero en Quito no pegó tanto, más fue en Guayaquil cuando llegué a Barcelona y me hizo famoso ese apodo.

- ¿Aucas es el mejor recuerdo?

- Los goles, los compañeros y la hinchada.

Yo salí de Barcelona con 12 goles en una etapa, si no me hubiera ido sin duda hubiera marcado muchos más

- ¿Lo peor que le pasó en Aucas?

- Los dirigentes, mejor ni hablar.

- ¿Lo mejor y lo peor en Barcelona?

- Los goles, la fama que tuve y los festejos. Lo peor fue el entrenador Salvador Capitano, fue una cosa de locos. A mí me trajo Dussan Drascovick, pero duró dos o tres partidos, luego llegó Capitano, que no me puso de titular en ningún partido de la etapa.

- ¿Le dijo algo Capitano?

- Querían traer a otro que costaba más, pero aún así fui goleador de la primera etapa. Estaba por frente de Manuel Uquillas, Alfaro Moreno y Gilson, pero me fui del equipo. Capitano era intratable, no sé qué tenía conmigo. Recuerdo una anécdota. Cuando recién llegó estábamos concentrados, antes había hecho 3 goles al Deportivo Quito en Quito y ganamos. Preguntó ¿quién es Maldonado? y me consultó cuántos años tenía. Respondí 22. Entonces comentó que era muy joven para estar en Barcelona. Como decimos acá, desde ese momento me puso el ojo y no fui titular, salí del equipo con 12 anotaciones y me fui a la B con Deportivo Cuenca e hice como 30 goles. Te imaginas lo que habría pasado estando en Barcelona de largo.

Antes no había quién defienda los derechos de los jugadores, pero ahora las cosas son diferentes



- En Blooming de Bolivia le fue bien, pero ¿por qué no se quedó?

- Me fue bien, quedé campeón, pero algo pasó con los dirigentes, no me renovaron el contrato. No pude jugar en Copa Libertadores.

- Usted estaba para irse al Atlético Mineiro, lo hacíamos allá, ¿qué sucedió?

- Habría que hacerle esa pregunta al presidente Ramiro Montenegro, de Aucas. Todo estaba listo, me vendían en 400.000 dólares cuando acá estábamos en sucres. Ya había acordado todo, pero en el momento de firmar, el directivo dijo que me vendía en 800.000 dólares y todo fracasó. Esto sucedió en 1998. Antes no había quién nos defienda y no me hicieron jugar tres meses, me dijeron de todo, pero eso es el pasado.

Los entrenadores Víctor Araujo y Edison Osito Maldonado en la escuela Canteras de Naranjal. Jerson Ruiz

- ¿Qué hace ahora el Osito?

- Trabajo en las formativas, ahora en Naranjal -que está en semáforo verde- con el profesor Víctor Araujo, en la escuela Canteras. Nos va bien, hay mucho talento, además he estado en varias escuelas y en la Prefectura del Guayas, también en equipos de Quito.

- ¿Y alguien que siga los pasos de Maldonado?

- Tengo 4 hijos, un varón y tres mujeres, pero Andi Maldonado no quiso estar en este deporte, a pesar de que tenía buenas posibilidades de jugar.