Ecuafútbol: Francisco Egas descartó el fideicomiso y aseguró que todas las cifras fueron aprobadas por el directorio

Francisco Egas descargó. Explicó algunas de las acusaciones que lanzaron los miembros del directorio y que sirvieron como base para proponer la reestructuración en la cabeza de la Ecuafútbol.

Uno de los puntos más graves, y que se conocieron en el Congreso Extraordinario virtual, fue un supuesto intento por traspasar el dominio del edificio de la FEF a un fideicomiso para obtener un préstamo en banco Pichincha. Egas lo rechazó rotundamente. Además, dijo, que en el orden del día del 24 de abril nunca estuvo considerado ese punto.

"Luis Chiriboga puso en garantía el edificio por un juicio de Deportivo Quito. Se consiguió este valor sin una garantía de por medio para poder recuperar el edificio. No solo conseguimos un crédito para garantizar liquidez en la FEF y obtener valores sin ninguna garantía ni récord crediticio. El tema jamás estuvo en orden del día, el bien ya fue liberado y no está hipotecado a nadie. Solamente se leyó un mail del banco con esa propuesta, pero no se iba a tratar. Esto surge en una reunión donde no estábamos. Tampoco he roto el código de ética de la FIFA”, dijo en Directv.

El contrato con Jordi Cruyff fue otro de los puntos. Egas indicó que todo el directorio había aprobado por unanimidad los valores del convenio con el entrenador. El cuerpo técnico cuesta 5.2 millones de dólares al año. "En el directorio se aprobó entre 4 y 5 millones, el exceso es de 200 mil, pero con Michell Deller nos comprometimos ante el directorio a compensar el dinero que faltase en el presupuesto. Tenía renegociado a Banco de Guayaquil con 50% más, Smart Fit por 800.000 dólares, convenios con Coca Cola, una casa de apuestas y jugar en la cancha de Liga de Quito. Eso nos iba a permitir recibir entre 4 y 5 millones extras".

Días atrás, Egas dijo que había conseguido una reducción del 70% del sueldo de Cruyff durante la pandemia. Pero, en el Congreso se explicó que solo hubo un reestructuración en el flujo de pago. "Los titulares, cada vez más amarillistas, dijeron que se había bajado eso", descargó. Según él, había explicado que hubo un acuerdo para pagar el 35 % del sueldo durante estos meses y el otro 65 % quedaba pendiente a revisión en el futuro. Hay una alta probabilidad de que la mitad de ese 65 % se cancele el próximo año, cuando habrá ingresos por Copa América y que la otra mitad no se pague definitivamente.

En ese contrato con Cruyff sí hay una cláusula para que salga sin costo en el caso de que vaya como gerente deportivo del Barcelona de España. A otro cargo en ese mismo club o a cualquier otro lado tendrá que pagar medio millón de dólares.

Egas reconoció que ha sido más ejecutivo que político y por ello pueda existir un malestar entre los directivos de los demás equipos, que sienten que no hay apertura para hablar con él, pero también explicó varias veces ha tenido que soportar intentos de presiones.

Por ejemplo, dijo que Amilcar Mantilla le ofreció los cuatro votos del fútbol amateur si a cambio tramitaba en FIFA para que esta rama tenga más peso en el fútbol local. Además, dijo que ese directivo es el que más cuesta a la FEF en viáticos y dietas. Que ya han desembolsado 80 mil dólares solo para él.