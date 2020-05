Ecuafútbol: Un congreso atípico, más que extraordinario

El fútbol ecuatoriano vivirá uno de los capítulos más curiosos de los últimos años. Para hoy está convocado el primer Congreso Extraordinario virtual de su historia, con asociaciones opuestas a la convocatoria y con un secretario general que se ausentará por supuestas amenazas.

Los momentos clave de la crisis institucional de la Ecuafútbol Leer más

El único punto a tratar será conocer y aprobar o desaprobar la reestructuración del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que terminó con Jaime Estrada como presidente, Carlos Galarza como vicepresidente y Francisco Egas como tercer vocal.

FEF convoca a Congreso Extraordinario de Fútbol Profesional pic.twitter.com/mh3HZJ8cKi — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) April 28, 2020

Para cumplir con parte del protocolo, en la convocatoria se dispuso que los directivos envíen por correo electrónico, hasta la tarde de ayer, las credenciales para ser habilitados.

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha es la que más se opone. Asegura que no existe legalidad desde la misma reestructuración del directorio, cumplida una semana atrás. Y tampoco está de acuerdo con un Congreso Extraordinario virtual. Además, según su presidente, Fred Larreátegui, no saben si habrá censura para los dirigentes apagando los micrófonos y sacándolos de la conexión. Incluso, recordó las sanciones que pueden llegar desde Conmebol y FIFA.

Ponemos a conocimiento público la carta enviada a la Federación Ecuatoriana de Fútbol



Solicitamos el aviso inmediato a los organismos internacionales @CONMEBOL @Libertadores @Sudamericana @FIFAcom @fifacom_es #UnidosPorPichincha pic.twitter.com/hHeQEJuJTK — AFNA Pichincha (desde 🏘) (@AFNAPichincha) April 29, 2020

Pero la Ecuafútbol anunció que estos dos organismos sí fueron invitados al Congreso. Claro, dentro de todo el escenario montado, ya que enviarán en link para que los representantes de esas organizaciones se sumen a la conferencia.

Pero no solo ellos podrán presenciarlo en vivo. El Canal del Fútbol levantará la señal de televisión. Así, se tratará de proyectar una imagen de transparencia en todo el proceso.

➡️Todos los detalles del Congreso Extraordinario del Fútbol Ecuatoriano, mañana desde las 15H00 por las plataformas digitales de El Canal del Fútbol, Canal oficial y Exclusivo de #LaTri 🇪🇨⚽️ https://t.co/J7f9TW7a8f — ®El Canal del Fútbol (En 🏡) (@ElCanalDFutbol) April 30, 2020

La FEF de Estrada defiende ante FIFA y Conmebol la reestructuración del directorio Leer más

A pesar de que hay una invitación abierta para todo el mundo, habrá un funcionario que no estará por temor. Según Carlos Galarza, el secretario general de la FEF, Gustavo Silikovich, recibió llamadas anónimas y fue amenazado. Por eso, él prefirió ausentarse y pidió una licencia de ocho días.

Este Congreso Extraordinario debería, entre sus puntos, analizar el proceder de Francisco Egas, a quien una parte del directorio acusa de haber abusado de su posición de presidente para firmar contratos con valores por encima de lo permitido, por mentir en la supuesta reducción del sueldo de Jordi Cruyff (solo fue un cambio en el flujo de pagos), además de otras acciones.

Pero se enfocarán más en conseguir el visto bueno para Jaime Estrada, o en que Egas recupere el mando.

Otros Congresos Extraordinarios

En septiembre de 2006 hubo un Congreso Extraordinario en el edificio de la Ecuafútbol para levantar la sanción de “persona no grata” a Galo Roggiero, entonces directivo de Barcelona. La suspensión duró ocho años y 43 instituciones estuvieron a favor de la moción, Loja votó en contra y Chimborazo no asistió.

En Ibarra, en mayo de 2007, fue reducida la sanción para Agustín Delgado, quien jugando para Liga de Quito protagonizó una pelea con integrantes de Barcelona. Pudo jugar desde junio. El peruano Roberto Palacios también recibió el perdón. No así Carlos Espínola, quien debió cumplir con el año de suspensión.

La camiseta conmemorativa de Barcelona será similar a la de Borussia Dortmund Leer más

En marzo de 2018 los clubes recuperaron los derechos de televisión. Hasta ese día estaban en poder de la Ecuafútbol. La decisión se tomó con 64 votos a favor. Las asociaciones de Cañar y Morona Santiago y el América no fueron. Chimborazo se excusó. Fue uno de los primeros pasos para la consolidación de la LigaPro.

FIFA y Conmebol están a la expectativa

FIFA y Conmebol enviaron un documento conjunto en el que reconocen, por ahora, a Francisco Egas como el presidente de la Ecuafútbol. En el texto señalan que “ni la FIFA, ni la Conmebol se encuentran en posición de reconocer los pretendidos acuerdos adoptados por el Directorio de la FEF el 24 de abril”. Ese día se dio la reestructuración que terminó con Estrada como presidente.

Pero la carta explica que “se encuentran evaluando las decisiones adoptadas y a la espera de recibir información detallada por parte de la FEF”.

El oficio, firmado por los secretarios de Conmebol, Manuel Astigarraga, y de FIFA, Fatma Samoura, aclara que estas entidades no darán validez a decisiones que se tomen en el Congreso Extraordinario “hasta tanto se proceda a una evaluación de los acuerdos y su compatibilidad con los principios de buena gobernanza determinados en los estatutos de FIFA y Conmebol”.