Ecuador vs Colombia Sub-20 femenina EN VIVO: horario y TV del hexagonal final

Ecuador inicia el hexagonal final ante Colombia con la ilusión intacta y el sueño firme de clasificar al Mundial de Polonia

El Carnaval tendrá pausa futbolera. Ecuador se conectará este 16 de febrero a las 20:00 para ver a su selección femenina Sub-20 disputar el primer partido del hexagonal final del Sudamericano ante Colombia. La transmisión será por DSPORTS y DGO. El objetivo es claro: sumar y acercarse al Mundial de Polonia 2026, que inicia el 5 de septiembre.

La selección ecuatoriana femenina está llamada a ser protagonista del torneo. Cortesía

La Tri llega fortalecida. En la última fecha de la fase de grupos goleó 4-0 a Perú en Asunción y selló su clasificación. El equipo mostró contundencia y orden defensivo, dos virtudes que lo impulsaron a la ronda decisiva del torneo de la CONMEBOL.

La selección femenina Sub-20 de Ecuador celebra su clasificación al hexagonal final del Sudamericano en Paraguay. Cortesía

Viene de golear en las dos últimas fechas

Mary Guerra abrió el camino a los 27 minutos, Dariana Morán amplió a los 31’, Maritxell Cazares convirtió el tercero a los 61’ y Xiomara Alcívar cerró la cuenta a los 67’. Un triunfo que marcó estadísticas históricas: por primera vez Ecuador anotó cuatro o más goles en dos partidos de una misma edición.

El 6-0 ante Bolivia y el 4-0 frente a Perú reflejan un equipo con gol y confianza. Además, suma dos partidos consecutivos sin recibir tantos, registro inédito en su historia Sub-20.

Rosa Flores también dejó su huella al convertirse en la primera ecuatoriana en marcar y asistir en la edición 2026 del torneo. El grupo ha respondido y ahora enfrenta a Colombia en un duelo que puede marcar el rumbo hacia la cita mundialista.

