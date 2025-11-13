Ecuador vs Canadá HOY: ¿Se verá EN VIVO por un canal de TV de señal abierta?

Un nuevo partido amistoso vivirá la Tricolor en territorio canadiense este jueves y los aficionados están expectantes

La selección de Ecuador visita a Canadá este jueves 13 de noviembre de 2025 en partido amistoso.

La expectación crece en la previa del encuentro amistoso de este jueves 13 de noviembre por la noche, donde Ecuador y Canadá chocarán en una importante Fecha FIFA de noviembre. Este duelo no solo forma parte de la hoja de ruta de ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026 (que tendrá a Canadá como una de sus anfitrionas), sino que también es crucial para la meta inmediata de la 'Tricolor': sumar puntos en el Ranking FIFA.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega a este compromiso con el objetivo de transformar los resultados recientes en victorias. En su última ventana de amistosos en octubre, Ecuador registró dos empates 1-1: primero ante Estados Unidos y luego frente a México.

Para esta doble jornada de noviembre, que incluirá un segundo duelo contra Nueva Zelanda, el cuerpo técnico ha convocado a 28 jugadores. La gran sorpresa en la lista es la inclusión del joven delantero Jeremy Arévalo, inyectando sangre nueva a un grupo que buscará asegurar su posición en el Bombo 2 del sorteo mundialista.

La selección ecuatoriana de fútbol se forma previo a un partido amistoso ante México, disputado el 14 de octubre de 2025. cortesía

Por su parte, la selección de Canadá, el 'equipo de la hoja de maple' y co-anfitriona del próximo Mundial, también ha tenido un octubre con sabor agridulce. El combinado canadiense sufrió una derrota por 0-1 ante Australia y, cuatro días después, logró rescatar un empate sin goles frente a la siempre competitiva Colombia.

Posible alineación de Ecuador para enfrentar a Canadá

El director técnico Sebastián Beccacece dispondrá esta posible alineación tricolor: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

Ambos equipos buscan aprovechar este encuentro para consolidar esquemas y probar variantes, haciendo de este amistoso un termómetro real de su preparación camino a la cita en el 2026.

Ecuador vs Canadá: Canales para ver EN VIVO el amistoso de la Tri

El partido entre Canadá y la Tri, que se jugará desde las 19:30 (hora de Ecuador) se podrá disfrutar por las señales de televisión abierta de Teleamazonas, pero en diferido. Mientras tanto, como es habitual, El Canal del Fútbol (en Pague por Ver) y Zapping Sports (en su Plan Premium) serán las plataformas encargadas de la transmisión en vivo.

