Ecuador vs Canadá HOY: ¿Se verá EN VIVO por un canal de TV de señal abierta?
Un nuevo partido amistoso vivirá la Tricolor en territorio canadiense este jueves y los aficionados están expectantes
La expectación crece en la previa del encuentro amistoso de este jueves 13 de noviembre por la noche, donde Ecuador y Canadá chocarán en una importante Fecha FIFA de noviembre. Este duelo no solo forma parte de la hoja de ruta de ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026 (que tendrá a Canadá como una de sus anfitrionas), sino que también es crucial para la meta inmediata de la 'Tricolor': sumar puntos en el Ranking FIFA.
Lea también: EN VIVO | Francia vs Ucrania HOY: Hora y dónde ver el partido de eliminatorias UEFA
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llega a este compromiso con el objetivo de transformar los resultados recientes en victorias. En su última ventana de amistosos en octubre, Ecuador registró dos empates 1-1: primero ante Estados Unidos y luego frente a México.
Para esta doble jornada de noviembre, que incluirá un segundo duelo contra Nueva Zelanda, el cuerpo técnico ha convocado a 28 jugadores. La gran sorpresa en la lista es la inclusión del joven delantero Jeremy Arévalo, inyectando sangre nueva a un grupo que buscará asegurar su posición en el Bombo 2 del sorteo mundialista.
Por su parte, la selección de Canadá, el 'equipo de la hoja de maple' y co-anfitriona del próximo Mundial, también ha tenido un octubre con sabor agridulce. El combinado canadiense sufrió una derrota por 0-1 ante Australia y, cuatro días después, logró rescatar un empate sin goles frente a la siempre competitiva Colombia.
Posible alineación de Ecuador para enfrentar a Canadá
Ecuador al Mundial 2026: Estos resultados necesita la Tri para entrar al bombo 2Leer más
El director técnico Sebastián Beccacece dispondrá esta posible alineación tricolor: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco; Nilson Angulo, Kevin Rodríguez y Enner Valencia.
Ambos equipos buscan aprovechar este encuentro para consolidar esquemas y probar variantes, haciendo de este amistoso un termómetro real de su preparación camino a la cita en el 2026.
Ecuador vs Canadá: Canales para ver EN VIVO el amistoso de la Tri
El partido entre Canadá y la Tri, que se jugará desde las 19:30 (hora de Ecuador) se podrá disfrutar por las señales de televisión abierta de Teleamazonas, pero en diferido. Mientras tanto, como es habitual, El Canal del Fútbol (en Pague por Ver) y Zapping Sports (en su Plan Premium) serán las plataformas encargadas de la transmisión en vivo.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!