Ecuador vs. Bolivia: La Tri depende de sí misma para acceder al cuadrangular final

Ecuador mide a Bolivia el viernes 26 de enero, desde las 15:00, con la única misión de ganar para mantener en firme el sueño de clasificar al cuadrangular final, que otorgará dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Tri llega a su tercer partido ante la Verde, que no contará con su figura, el delantero Daniel Ribera, de Talleres de Córdoba de Argentina, por una lesión en su rodilla izquierda.

“Una vez realizados los estudios correspondientes, lamentamos confirmar la ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda”, publicó, mediante un comunicado, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Mientras que Ecuador cuenta con plantel completo y saldrá motivado, con los ojos del mundo puestos en el ofensivo Yaimar Medina, que con tres anotaciones es la máxima figura de la selección y actual goleador del torneo que se disputa en suelo vinotino.

De esto último parte la duda si el entrenador Miguel Bravo alineará o no con Medina en el once titular. El DT tricolor afirmó días atrás que cuando arma una alineación “tengo que ver qué me da cada jugador y cómo ganar el mediocampo”. Dejando en el aire si el extremo que milita en Independiente del Valle jugará desde el inicio.

El arranque de la Tri ha sido positivo, sobre todo en la parte medular hacia la ofensiva, destacando nombres como Patrick Mercado, Pedro Vite, Justin Cuero y el ya mencionado Yaimar Medina.

Ecuador es el puntero del grupo A, y tiene cuatro puntos gracias a la victoria ante Colombia (3-0) y el empate con Venezuela (1-1). Depende de sí mismo para clasificar al cuadrangular final.

En segundo lugar se encuentra Brasil con 3 puntos, seguido por Venezuela (2), Bolivia (1) y Colombia (0). Cabe recordar que tanto brasileños y colombianos tienen un juego pendiente y se verán las caras el mismo día a las 18:00. Para los intereses de la Tricolor, los cafeteros deberían perder para que sigan en la parte baja.

Por otro lado, la jornada 3 de la fase de grupos la cerrará el sábado 27 de enero los duelos entre Paraguay ante Perú (15:00) y Uruguay contra Chile (18:00).

