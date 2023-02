Que la sub-20 de Ecuador haya perdido tres partidos en seguidilla en lo que va del hexagonal final del Campeonato Sudamericano de Colombia es responsabilidad del técnico Jimmy Bran. Así lo consideran Kléber Fajardo y Dennis Quiñónez, exjugadores nacionales, quienes ponen ya en tela de duda el nivel de esta Mini-Tri cuyo último desliz fue ante Colombia (1-0) la noche del lunes 6 de febrero.

Mundial de Clubes: Al Hilal sorprende y se mete a la final tras eliminar al Flamengo Leer más

Y es que tanto Fajardo como Quiñónez coinciden en que al técnico del equipo le faltó experiencia para manejar al actual campeón de este torneo que en 2019 se consagró en Chile.

“Cuando quedamos campeones, la selección estaba manejada por Jorge Célico, un técnico con mucha experiencia, a diferencia de Bran. Célico ya tenía trayectoria dirigiendo en el país, en inferiores, primera y hasta selección (Ecuador). Lamentablemente Bran no ha tenido eso”, explica Fajardo.

El exvolante de Emelec acota que esa falta de experiencia es la que no ha permitido que se vea un buen funcionamiento de juego en la selección, que hasta ahora, en esta etapa, ha caído ante Brasil, Uruguay y Colombia.

“No hay una idea clara de juego, somos un equipo poco estructurado, alargado, nos atacan con facilidad y nos toman mal parados en el fondo” acota.

Pese a que Ecuador no ha sumado en la fase final del Sudamericano sub-20, Fajardo asegura que venciendo a Venezuela y Paraguay se podría pensar en ir al Mundial de Indonesia, pero dependerá de que el DT pueda levantarle el ánimo a sus jugadores.

“Por eso la experiencia es muy importante, no es sencillo para un técnico novato trasladarle tranquilidad a un equipo que ha perdido tres partidos consecutivos. Pero además de la labor del DT viene la predisposición de los jugadores”, manifiesta.

Jimmy Bran, DT de Ecuador, es señalado por los expertos, tras las derrotas. Archivo

Quiñónez, por su parte, afirma que en los momentos en que ha ido perdiendo Ecuador, en este Sudamericano, no ha visto la ‘mano’ de Bran para recomponer a su equipo. “Recuerdo que en el Sudamericano de Perú (2011), cuando las cosas no estaban saliendo bien o íbamos perdiendo, el ‘profe’ Sixto Vizuete hacía cambios o daba indicaciones y mejorábamos. Ahora veo que los chicos van perdiendo y entran en desesperación y no hay quién los tranquilice”, dice el exvolante.

Barcelona venció a Mushuc Runa y le amargó 'La Tarde del Ponchito' Leer más

Pero además de la responsabilidad de Bran, el exBarcelona sostiene que el poco roce en equipos de primera o a nivel internacional de los jugadores de la Mini-Tri le estarían ‘pesando’ en este torneo. “En 2011 eso nos favoreció, porque muchos ya jugábamos profesionalmente. Ahora pocos son los que tienen esa experiencia y eso se ve reflejado en la cancha al cometer errores infantiles”.

Ecuador volverá a la cancha este jueves 9 de febrero, a las 15:00, ante Venezuela y el domingo 12 ante Paraguay. La sentencia está dada.