La selección ecuatoriana de fútbol jugará dos partidos amistosos contra su similar de Australia en la fecha de amistosos FIFA de marzo que será entre los días 20 y 28.

La Tri tendrá que viajar hasta el continente oceánico para visitar en doble oportunidad en las ciudades de Melbourne y Sídney a los socceroos, como también se les apoda a los australianos.

“Nos han hecho una invitación de fútbol de Australia y los jugaremos en las ciudades de Melbourne y Sídney en la fecha FIFA de marzo”, confirmó el miércoles 15 de febrero el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) Francisco Egas, en la gala de la conferencia de prensa organizado por el gremio arbitral.

El dirigente también anunció que espera cerrar a finales de mes al nuevo entrenador tricolor. “Yo estimaría que antes de fin de mes ya deberíamos tener el cuerpo técnico ya en funciones”, agregó.

Las opciones que se manejan en la interna de la Ecuafútbol para relevar al profesor Gustavo Alfaro, que finalizó contrato con la FEF el 29 de diciembre anterior luego de eliminarse en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 contra Senegal, son los argentinos Sebastián Beccacece y Ricardo Gareca.

Precisamente, este último mencionó el pasado lunes 13 de febrero en diálogo con ESPN que están a “un paso” de arreglar contrato para firmar por Ecuador.

“Estamos en tratativas. No puedo decir que está hecho, estamos a un paso de ponernos de acuerdo. Me comunico con el presidente y ellos también tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decir si se cierra”, reveló el Tigre.