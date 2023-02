Se viven momentos cruciales para definir al nuevo seleccionador. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) pule los detalles para anunciar al entrenador que tendrá la misión de clasificar al Mundial de 2026.

Ecuador, con el tiempo en contra Leer más

El candidato que aparece con mayor fuerza para reemplazar a Gustavo Alfaro es Ricardo Gareca. El entrenador argentino, que dirigió a Perú entre 2015 y 2022, también tiene como prioridad ser el timonel de Ecuador.

“Estoy en tratativas. No puedo decir que está cerrado, pero he hablado con el presidente de la FEF y con Gustavo Alfaro. También tienen otras alternativas. Lo veo avanzado, pero no sabría decir si se cierra o no”, afirmó Gareca a ESPN.

El Tigre dejó clara su intención de llegar al banquillo tricolor al indicar que “ahora es el único ofrecimiento que tengo. Estoy con toda la energía y no me cambia nada el aspecto de dirigir todos los días”.

El tema económico es el que ha hecho que las negociaciones con el argentino se alarguen. Gareca tenía un sueldo anual de 3,7 millones de dólares en Perú, mientras que la FEF estableció con Alfaro un monto de 1,6 millones que llegó hasta los 2,2 millones.

La Ecuafútbol maneja un presupuesto de entre 2,5 y 3 millones de dólares para destinar al salario anual para el nuevo entrenador y su cuerpo técnico.

Ricardo Gareca (d) contó que conversó con Gustavo Alfaro (i), quien dirigió a Ecuador. ARCHIVO / EXPRESO

Además de Ricardo Gareca, otro profesional argentino se encuentra entre los más opcionados para ser el timonel del combinado nacional. Se trata de Sebastián Beccacece, quien se estrenó como entrenador tras ser asistente técnico de Jorge Sampaoli en las selecciones de Chile y Argentina, y en equipos como Emelec.

El estratega albiceleste confirmó que mantuvo diálogos con la Ecuafútbol y que está ilusionado con la posibilidad de dirigir a una selección “que tiene la pasión y la rebeldía de los jugadores jóvenes”.

Víctor Figueroa priorizó a la familia Leer más

Francisco Egas, presidente de la FEF, indicó que están buscando el perfil ideal tanto en el tema económico como en el proyecto deportivo.

“Buscaremos a la mejor alternativa dentro de una lógica en cuanto a nuestras finanzas. Otro aspecto es que el nuevo DT se ajuste a las características de nuestros jugadores. No haremos nada con apuro, pero sí con prisa. Será cuestión de algunos días más para la elección del nuevo entrenador nacional”, aseguró.

Sobre las deudas con Alfaro, quien reclamaría judicialmente un valor de 4 millones de dólares por sueldos y premios, el principal directivo de la Ecuafútbol mencionó que “es otro ámbito que lo solventarán los abogados. Nosotros ya pasamos de página”.