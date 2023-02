Ecuador, con el tiempo en contra

Si bien Ecuador clasificó al Mundial Sub-20 de Indonesia, el nivel mostrado por la Mini-Tri en el Sudamericano de Colombia deja mucha incertidumbre.

El domingo 12 de febrero, en el último partido del hexagonal final del torneo Conmebol, el elenco nacional venció 2-1 a Paraguay. Ese fue su primer triunfo en dicha fase y el segundo a lo largo de todo el torneo. A más de eso sumó 2 empates y 5 derrotas.

Tomando en consideración el bajo nivel de juego del combinado ecuatoriano, que estará por quinta vez un Mundial de esa categoría, salta la pregunta: ¿Qué correctivos tomar para Indonesia 2023?

Octavio Zambrano, técnico nacional, afirmó que lo primero que tiene que hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es una evaluación completa de la participación de la Mini-Tri en el Sudamericano.

“Hay muchos parámetros que evaluar. Primero, si se cumplieron los objetivos trazados; nivel de juego, resultados en general de los partidos y demás puntos”, afirmó el ex DT de El Nacional.

Y es que a criterio de Zambrano, el rendimiento colectivo de la sub-20 de Ecuador fue “muy pobre” durante el torneo desarrollado en suelo cafetero.

“Nunca se le vio a la selección un juego ordenado. Nunca supe a qué quería jugar este equipo. Esa parte, de darle identidad a un equipo o selección, pasa por el técnico”, acotó.

Pese a que se vio a Bran festejar con los jugadores (c), el técnico no seguiría. EFE

El actual entrenador del Deportivo FAS de El Salvador recalca que la FEF deberá trabajar de inmediato, pensando en el Mundial de Indonesia, que iniciará en mayo de este año.

“No puedo decir que Jimmy Bran no debe seguir en la selección, pero los dirigentes deberán analizar en qué aspectos se falló, si el DT no tuvo el tiempo suficiente de entrenamiento o si no contó con los recursos necesarios para su buen desempeño”, precisa.

Algo en lo que Zambrano sí cree que falló el estratega de la sub-20 nacional fue en la elección de jugadores.

“Tal vez los chicos que fueron al Campeonato Sudamericano son figuras en sus respectivos clubes, pero en cancha se vio un nivel muy bajo. Empezando por la defensa, creo que no se eligió bien o no se hizo una correcta búsqueda de jugadores en el país”, apostilló.

Claudio Alcívar, exjugador ecuatoriano, afirma que la FEF debería dejar a Bran terminar su ciclo con la sub-20.

“Si se cambia de técnico y se fracasa en el Mundial, la excusa será que este nuevo entrenador no tuvo tiempo de trabajo. Por eso me parece que Jimmy debe permanecer en el cargo”, precisó el exdefensor.

Pese a que Alcívar es partidario de que el DT nacional permanezca en el banquillo de la Mini-Tri, destaca que sí “se debe mejorar bastante”.

“No podemos decir que se clasificó bien. Futbolísticamente hubo errores que Bran deberá corregir, buscar una idea clara de juego y buscar en el exterior dos o tres jugadores que potencien a este combinado”.

EXPRESO pudo conocer por una fuente allegada que la FEF tomaría la decisión de regresar a Bran a la sub-15 de Ecuador y que el nombre del nuevo estratega de la Mini-Tri se daría en los próximos días.

Uno de los candidatos para tomar las riendas del combinado nacional sería Jorge Célico, quien en 2019 fue campeón en el Sudamericano de Chile y tercero en el Mundial sub-20 de Polonia, que se dio también el mismo año.

UN TORNEO HISTÓRICO PARA LA FIFA

El Mundial Sub-20 de Indonesia se disputará del 20 de mayo al 11 de junio en Indonesia, siendo este el primer torneo FIFA que la sede recibirá en su historia.

Tras el Sudamericano de Colombia, las selecciones clasificadas fueron Brasil (campeón), Uruguay (vicecampeón), así como Colombia y Ecuador.

Además de esos equipos, los países confirmados son la anfitriona Indonesia, Eslovaquia, Estados Unidos, Fiyi, Francia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Israel, Italia, Nueva Zelanda y República Dominicana. Faltan ocho países por clasificar.