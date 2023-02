Víctor Figueroa, uno de los símbolos del Aucas, campeón de la LigaPro de 2022, sorpresivamente se quedó sin equipo para 2023. El Papá decidió no renovar el vínculo con el que fue su capitán, el volante argentino, de 39 años, que calificó esta decisión como un fuerte golpe.

“Nos dijeron que el plantel iba a continuar y después lo desarman, fue un duro golpe. Me quedo con el cariño que la gente me brinda a diario. Un hincha se acercó a mi casa a darme un regalo, me dijo que no entendía lo que pasó, pero son situaciones que uno tiene que aceptar”, comentó el Negro.

Por el gran nivel mostrado desde que llegó al país, a mediados de 2019, no le faltaron ofertas a Figueroa para continuar activo en la Serie A. Pero el volante argentino priorizó el aspecto familiar para quedarse en Quito y firmó por el Cuniburo, que milita en la Serie B.

“Estoy en una edad donde priorizo a mi familia. Mi hija Valentina se gradúa del colegio en junio, quiere vivir esa experiencia con sus amigas. Es difícil sacarla de un lugar en este momento. Cuando había rumores que me podía ir de la ciudad, estaba un poco triste”, confesó el Negro.

Detalló que su esposa Natalia y sus hijos Valentina (17 años), Geraldine (12) y Santino (9) son su motivación y respaldo en su carrera, y que se pusieron muy felices al conocer que seguirán viviendo en la capital.

El Negro Figueroa saluda con sus nuevos compañeros del Cuniburo. HENRY LAPO / EXPRESO

A Figueroa le gustó el proyecto que lleva adelante Cuniburo, que esta temporada se estrena en la Serie B. “Hablé con Germán (Corengia, entrenador del club), me contó su idea y me gustó. Vengo con la ilusión de escribir una nueva historia como lo hice con Aucas el año anterior”, aseguró.

El argentino indicó que aportará con su experiencia con la mira en conseguir el ascenso a la Serie A, lo que confesó sería el mejor regalo para festejar sus 40 primaveras.

Por su parte, el técnico Corengia calificó como la ‘cereza del pastel’ a la contratación del Negro por Cuniburo. “A cualquier entrenador le gustaría tener a un jugador como Figueroa, hablamos bastante para convencerlo, estamos orgullosos de que forme parte del equipo. Viene a potenciar más el fuerte plantel que ya habíamos logrado armar en busca del ascenso a la Serie A”, comentó el estratega argentino.

En la plantilla de Cuniburo para esta temporada también hay otros jugadores con experiencia en la Serie A, como Fernando Hidalgo, Ely Esterilla o el zaguero argentino Brian Cucco, que formaron parte de equipos como Liga de Quito, Aucas, Barcelona, Deportivo Quito, Cumbayá, Deportivo Cuenca y Guayaquil City.