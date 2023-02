Caso Cristhian Noboa: Estrellas sentenciadas por maltrato a sus parejas

Tristemente la violencia en el fútbol es un tema que aparece recurrentemente en muchos ámbitos. Por parte de 'hinchas' dentro y fuera del estadio, directivos, futbolistas dentro de cancha, y más recientemente, en su intimidad. El acontecimiento de Noboa no es el único que ha tenido relevancia en el ámbito internacional, pues existen otros ejemplos de este comportamiento.

RENATO IBARRA (ECUADOR)

Un caso que sonó mucho fue el de Renato Ibarra es el más cercano a nosotros pues es un compatriota, el entonces jugador del América de México, fue acusado de violencia intrafamiliar después de golpear a su esposa Lucely Chalá, quien estaba embarazada de su hijo.

El jugador fue detenido el 5 de marzo del 2020 con los cargos de tentativa de aborto y feminicidio. Luego de siete días, y una segunda audiencia, el jugador salió libre y con los cargos descartados por lo que solo se le acusó de violencia familiar.

Ibarra llegó a un acuerdo para quedar absuelto de todo cargo en su contra donde tuvo que tomar un curso de contra la violencia familiar, pagar un departamento de 8 millones de pesos mexicanos, una pensión, y una medida de restricción en la que no se puede acercar a Lucely Chalá.

SEBASTIÁN VILLA (ARGENTINA)

El jugador de Boca Juniors fue acusado de violencia de género por su entonces novia, Daniela Cortés. A través de fotos y videos en sus redes sociales, denunció al jugador por presuntos golpes, agresiones y amenazas que le propinó durante los dos años de relación. El 30 de abril de 2020 fue finalmente denunciado ante la justicia argentina.

Pero no paró aquí, pues en el 2021 fue denunciado por dos mujeres en fechas distintas por abuso sexual. Desde septiembre del 2022 el jugador no puede salir del país, pero hasta ahora no ha pisado la cárcel gracias a la ayuda y gestión de sus abogados, quienes también han logrado aplazar varias veces su juicio.

El inicio del juicio oral que iba a tener por el caso de Daniela Cortés que estaba previsto a realizarse entre el 19 y 21 des septiembre del 2022 fue suspendido por una apelación de la defensa. Todavía se espera a una fecha tentativa en la cual se pueda iniciar, mientras que las otras causas continúan su rumbo judicial.

NAHITAN NÁNDEZ (URUGUAY)

El actual mediocampista del club italiano Cagliari tuvo una denuncia por violencia de género por parte de su ex pareja el 31 de diciembre del 2021. La policía de Uruguay dio una orden de aprensión, pero el jugador había dejado el país rumbo a Italia.

La denunciante y madre de sus hijos, Sarah García, declaró que hubo violencia física y psicológica en Uruguay, Argentina, Italia, e incluso en Cuba de vacaciones. Tras las acusaciones, el jugador se descargó en redes declarando que los hechos eran falsos, sin embargo hasta la fecha, 14 de febrero de 2023,no ha regresado a Uruguay.

En enero de este año trascendió que Nández arreglo con su ex pareja el pago de 1 millón de dólares. Sin embargo como afectación, el mediocampista perdió la oportunidad de jugar lo que quedaba de eliminatorias y el Mundial de Qatar 2022.