Luego de la denuncia que Keviam Cazo hizo contra Cristhian Noboa por maltrato físico, la modelo se refirió este lunes 13 de febrero de 2023 a una supuesta infidelidad como detonante para no seguir callando. “Lo encontré con dos prepago (prostitutas)”, dijo.

¿Qué pasó realmente? EXPRESO contactó a Keviam a través de Whatsapp y, según su versión registrada en un audio, aquella infidelidad en el hotel de Dubai y el maltrato físico denunciado, ya eran recurrentes en la relación.

Ante la interrogante de por qué no denunció antes las supuestas agresiones que sufría por parte de Noboa dijo: "callaba porque le creía que cambiaría. Cuando un narcisista, manipulador, está en tu vida créeme que es difícil salir y peor cuando estás enamorada", explicó la modelo guayaquileña, "no se trata de que porque sé box puedo pegarle y de todas esas barbaridades que dicen. Simplemente estas cosas pasan cuando uno está enamorado y cree que el otro ca a cambiar".

"Ya no puedo perdonarle más infidelidades a alguien que ya las hace en mi cara y en mi cama. Ya no tiene vergüenza. Bueno, la verdad es que nunca la tuvo. Los últimos años vivimos en hoteles y ahí mismo metía a las mujeres con las que estaba, así que no hay mucha diferencia", agregó.

¿Qué la animó a hablar ahora?

"En honor a la verdad yo no quería que se haga este problema, pero ya que él salió hablando y diciendo mil mentiras como siempre lo ha hecho, aquí estoy. Incluso me ha golpeado delante de amigas y solo dice 'pero es que no la golpee tan duro'. No quiero volver con él, no quiero que él esté más en mi vida. Siempre me dejé manipular para regresar... para que él haga conmigo lo que quiera cada vez que quisiera... Todo esto es causa de sus infidelidades y engaños, en todo caso tomé la decisión porque en serio ya no quiero volver con él".

Cristhian Noboa no se ha referido al tema, solo a través de un audio difundido en el programa 'Hackers de la farándula', ha llamado mentirosa a Keviam.