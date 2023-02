Todo se pone oscuro para Cristhian Noboa, el volante ecuatoriano que hoy milita en PFC Sochi. La noche del domingo 12 de febrero, su última novia, la modelo guayaquileña, Keviam Cazo, denunció haber sido víctima de maltrato físico por parte del jugador. Con dos 'live' en Instagram y un par de historias, la rubia aseguró que no sería la primera vez... "es la décima o décima segunda”, señaló.

Keviam Cazo: Cristhian Noboa sigue en Rusia, donde conoció a la modelo Leer más

¿Qué dice Christian Noboa? A EXPRESO le dijo que no se referiría a la prensa por temas legales, sin embargo, en una audio difundido en el programa 'Los hackers de la farándula', el centrocampista dice que todo lo mencionado por su última novia "es mentira". “La man se metió solita la cabeza contra la pared... Yo estaba dormido”, se escucha en el audio.

Sin embargo, EXPRESO tuvo acceso al historial clínico de Keviam Geanella Cazo Silva, de 34 años de edad. El 'Informe final de la consulta a medicina familiar', con fecha 13 de febrero, inicia con: "Mujer de 34 años traída hoy a nuestra clínica en Al barsha/American hospital con su amiga después de que su novio la agrediera... Manifestó que recibió golpes en la cabeza, extremidad superior, tórax, extremidad inferior, no está segura si perdió el conocimiento o no, dolor intenso sostenido".

Parte de la historia clínica de Keviam Cazo. Cortesía

Según el informe, Cazo presenta equimosis (hematomas) en la cara, hombro, antebrazo, muñeca, mano derecha, rodilla derecha y pierna derecha. También manifestó, según el texto firmado por Dr. Ali Sultan: dolor de cabeza sin visión borrosa, náuseas, dolor esquelético, dolor de hombro agudo con rango de movimiento limitado, dolor de muñeca (incapaz de cerrar el puño debido al dolor con decoloración azulada). Se le recomendó "reposo en cama, traslado a sala de urgencias médicas para evaluación evaluación adicional con estudios de imagen y por vía endovenosa e ingreso descartar fracturas y más", finaliza el informe.

Keviam Cazo, la segunda modelo en la vida de Cristhian Noboa Leer más

Por su parte, en un breve audio enviado por Keviam Cazo a este Diario, señaló "no quería hablar de este tema, pero como se atrevió (Cristhian Noboa) decir que es mentira (su denuncia), aquí estoy". Pese a esto no dio mayores datos del caso debido que la denuncia que dice que pondrá en firme ya no será solo contra Cristhian Noboa, sino contra el hotel y la misma policía.

"Yo pedí a recepción que llamen a la policía porque encontré a Cristhian con dos mujeres de la vida dentro de mi habitación teniendo sexo y en Dubai es penada la prostitución, así como el consumo de drogas... Solo llegaron dos agentes y lo único que me pidieron es que me meta otra vez al cuarto y que Cristhian se vaya. Me dijeron que al otro día decida si quería poner un parte policial y que vaya a alguna comisaría a hacerlo. Ellos nunca debieron permitir que Cristhian se vaya, ni que me lastime. No pidieron la ambulancia nunca, porque si lo hacían ellos iban a pedir peritaje... Todo fue manipulado, porque al hotel no le convenía que se sepa que dejaron entrar a prostitutas", le contó a EXPRESO vía Whatsapp y luego ya no respondió más mensajes.

¿Quién es Keviam Cazo? Léelo aquí.

Keviam Cazo, pareja de Cristhian Noboa, denuncia maltrato por parte del jugador Leer más

Foto de Keviam compartida desde el hospital en Dubia. Cortesía

La prostitución en Dubai

La Sharia (ley islámica) en los Emiratos Árabes Unidos prohíbe terminantemente esta actividad. El Juzgado de lo Penal de Dubai señala tres sanciones conjuntas hacia la prostitución: penas de cárcel de hasta seis años, multa y deportación.