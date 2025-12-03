Ecuador compite en el Mundial Rotax Max Challenge de Bahréin

Con seis representantes, el país dice presente en uno de los eventos de karting más importantes del planeta

Jorge Matos, Michael Toleto, Julian Gobeo, Derek King, Gustavo Vargas y Henry Pozo son los corredores que nos representarán en Bahréin.

Jorge Matos, Michael Toleto, Julian Gobeo, Derek King, Gustavo Vargas y Henry Pozo serán los representantes ecuatorianos en la edición #25 del Mundial Rotax Max Challenge que se diputará este fin de semana, sábado 6 de diciembre, en Bahréin.

La competencia que se realizará en el mismo complejo donde está la pista de Fórmula 1, en el Circuito Internacional de Sakhir, tendrá la participación aproximadamente de 400 pilotos en representación de 60 países, distribuidos en ocho categorías, seis de combustión y dos eléctricas.

En el caso de Matos, forma parte de la categoría E20 con motor eléctrico, una motorización diferente a la de combustión interna de dos tiempos con la que he venido participando hace casi 30 años.

La presencia del ecuatoriano se da tras la obtención del título sudamericano en la división Master Max, el pasado mes de octubre. Al no estar incluida la categoría Master Max en las Grand Finals, los pilotos de esta serie que ganaron el cupo en los diferentes torneos a nivel mundial van a la categoría eléctrica.

Ecuador irá a máxima velocidad

El piloto de Santo Domingo de los Tsáchilas se encuentra en el país asiático desde la semana pasada. El pasado domingo 30 de noviembre fue parte de la ceremonia de bienvenida y ese día se realizó el sorteo de los karts y los motores.

El martes 2 de diciembre se llevó a cabo la sesión clasificatoria en la que el piloto ecuatoriano alcanzó el tercer lugar entre 19 pilotos, tras recibir una penalización que lo privó de llevarse la ‘pole position’. Del mismo modo, el cronograma para este día incluyó la realización del primer heat clasificatorio, sesión en la que Matos logró mantenerse entre los tres primeros de la categoría, cerrando el primer día de competencia en posición de podio.

Para el miércoles 3 de diciembre la actividad continúa con dos heats más. Los pilotos podrán seguir en la sumatoria de puntos para asegurar una buena posición en la final. Mientras que el viernes 5 habrá dos heats más, incluida la prefinal, dejando la gran final para el sábado 6. Allí se conocerán los nuevos campeones mundiales.

