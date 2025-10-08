Miguel Ángel Russo, DT de Boca, se mantiene con pronóstico reservado

Hay preocupación en el fútbol argentino y sudamericano por la salud de 'Miguelo'. Tiene cáncer de vejiga y próstata

El actual DT de Boca Jr. pasa por un momento delicado de salud.

El actual DT de Boca Juniors, con paso en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, atraviesa momentos complicados de salud. Miguel Ángel Russo mantiene una lucha con un cáncer de vejiga y próstata desde el 2017, el que lo ha hecho pasar por quirófanos y quimioterapias que ha superado valientemente.

El director de orquesta 'Xeneize' no estuvo presente contra Newell's en el banquillo local de la Bombonera el fin de semana pasado. Claudio Úbeda, su asistente técnico, tomo su lugar en un partido que Boca Juniors ganó con una contundente goleada por 5 goles contra 0.

Aún así, la preocupación de la hinchada ´azul y oro se hizo sentir al no ver al querido entrenador ya en dos partidos seguidos. Su ausencia en el banquillo contra Defensa y Justicia, y Newell's casi que obligó a Boca a aclarar qué estaba pasando con el DT del equipo.

El club se sintió en la obligación que contar lo que solo la interna de Boca Juniors sabía, y el lunes 6 de octubre a las 19:30 publicó un comunicado en su cuenta de X: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado".

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Un histórico DT y sus ultimas complicaciones de salud

Miguel Ángel Russo es el ultimo DT campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors. Cortesía

En los últimos meses, Russo tuvo seguidos cuadros de complicaciones medicas a partir de su enfermedad, muchas de ellas relacionadas con cuadros de infecciones y deshidratación.

El mes de septiembre, el DT de 69 años fue internado 2 veces. La primera fue a principios de mes, cuando en una revisión de rutina, se le detectó una infección urinaria derivada de una baja en sus defensas y se le administró antibióticos e hidratación por vía intravenosa.

A mediados del mismo mes, después del partido Boca Jr. vs Central Córdoba (2-2), el entrenador volvió a ser internado, esta vez por signos de deshidratación y valores elevados de bilirrubina. Aunque se le dio el alta, ahora el DT permanece en cuidados domiciliarios recurrentes.

¿Qué sucede en la interna de Boca Juniors durante esta situación?

Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Jr. y ex jugador campeón de Copa Libertadores con Russo. JUAN MABROMATA / AFP

Dentro del cuadro 'Xeneize' existe muchísima preocupación. Medios afines al equipo de Buenos Aires afirman que los ánimos en el plantel "están por los suelos", afirmando que el ambiente en el predio de Ezeiza (donde entrenan los jugadores) es de preocupación.

El periodista argentino, Martín Costa, agregó que el presidente del club de la ribera está "golpeado, afectado". "Viene del fallecimiento de Daniel Bolotnicoff (quien fue su representante); se le dieron varias cosas dolorosas en el último tiempo", agregó el periodista en el programa ESPN F12.

Además, el capitán y figura de Boca, Leandro Paredes, envió un mensaje después del partido contra Newell's.

“Le mandamos mucha fuerza. Es la cabeza de este grupo y no es fácil pasar por un momento así. Todo esto es para él”.

La AFA y clubes en donde dirigió Russo se sumaron al apoyo del entorno del entrenador, recordando con cariño el paso del DT por sus banquillos.

Mensaje de la AFA para Miguel Ángel Russo

