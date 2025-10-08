Leones del Norte vs Emelec HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Ecuador

El Bombillo afrontará este partido de octavos de final, en busca de una nueva fase que le permita soñar con el título

Emelec deberá visitar a Leones del Norte en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.

La pelea por resultados en Emelec también se da en Copa Ecuador. Este miércoles 8 de octubre en los octavos de final, a partido único, define su continuidad ante Leones del Norte en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, y la ‘obligación’ de avanzar a la siguiente ronda la tiene presente.

Y es que tras superar al club Miguel Iturralde en los dieciseisavos de final, en el nuevo peldaño debe enfrentarse contra Leones del Norte este día por la tarde. Para este enfrentamiento, el técnico Duró deberá no solo encaminar su permanencia en el torneo, sino también superarla con cuatro bajas y una duda dentro del esquema.

El delantero José Angulo, el defensor Luis Caicedo y el extremo derecho Alexander González no serán parte de la delegación azul, a causa de sus respectivas lesiones y proceso de recuperación.

Leones del Norte están en la pelea por ser uno de los equipos de la Serie B que ascienda en 2025. cortesia

Por su parte, el volante Christian Cueva, ausente en los últimos tres duelos, regresaría a la nómina de concentrados y fue contemplado para el viaje de ayer, aunque no se confirmó su presencia en el rol estelar.

A las bajas se unió el atacante Maicon Solís, quien deberá cumplir con una fecha más de suspensión debido a la tarjeta roja recibida en la edición 2024 ante Técnico Universitario.

Guayaquil City, rival de cuartos de final de Copa Ecuador

En caso de imponerse esta tarde, Emelec se medirá con Guayaquil City, club que espera en los cuartos de final tras derrotar (3-2) a Deportivo Santo Domingo. Sería un encuentro de porteños.

Leones del Norte vs Emelec: ¿Dónde ver EN VIVO los octavos de final de Copa Ecuador?

El cotejo, programado para disputarse en el el sur de la capital del país entre Leones del Norte y Emelec a las 16:00 (hora de Ecuador), se podrá disfrutar por las señal de DSports y su plataforma de DGO. Además, los aficionados que quiera disfrutarlo por el canal de señal abierta podrán verlo en Teleamazonas.

¡𝕮𝖔𝖓 𝖙𝖔𝖉𝖔, 𝖊𝖑𝖊𝖈𝖙𝖗𝖎𝖈𝖔𝖘! 👊🏼



8vos de Final | #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV

Leones FC 🆚 CS Emelec



📅 Miércoles 08 de Octubre 2025

⏰ 4:00 PM

📍 Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Quito#MasUnidosQueNunca #DaleEmelec ⚡🔵 pic.twitter.com/J2VSD9wdHO — Club Sport Emelec (@CSEmelec) October 6, 2025

