Las dos caras de Aucas en la LigaPro

La estructura defensiva del equipo oriental es mala. Más allá del sistema, los intérpretes no están en el primer nivel. Debe trabajar mucho.

Aucas cambió de entrenador, pero siguen los problemas futbolísticos. El equipo oriental tiene la peor defensa de LigaPro y no puede escalar en la tabla de posiciones. En seis partidos ha recibido 14 goles. Es decir, un promedio de 2,3 tantos por encuentro. Difiere mucho de su ofensiva, que lleva 14 goles a favor y es, por ahora, la más efectiva.

Ahí se explica que durante esta campaña haya ganado solamente un encuentro en LigaPro. Además lleva tres empates y dos derrotas. En la Copa Sudamericana, en cambio, ganó el primer juego ante Guayaquil City. Falta la revancha.

Cuando el argentino Darío Tempesta dejó la dirección técnica del equipo, dijo que le faltó tiempo de trabajo para implementar su sistema. Aclaró que varios jugadores llegaron de clubes mucho más defensivos y que tomaría tiempo cambiarles el chip.

Pero llegó Héctor Bidoglio y el problema continuó. En los tres juegos que ha dirigido, siempre ha recibido goles. En el último, empató a tres con Delfín en el sur de Quito.

Bidoglio admitió el problema. “Nos está faltando equilibrio. De locales somos un equipo que no sabe cubrir los espacios cuando se pierde la pelota”.

Para él, uno de los puntos claves es la mala lectura de los encuentros. “Siempre hemos hablado de ser un equipo compacto, saber cuándo atacar y cuándo retroceder”.

El entrenador aseguró que por ahora trabajará en la parte mental, porque un gol en el último minuto, como sucedió ante Delfín, quita mucha confianza. Al mismo tiempo, se centrará en la toma de marcas cuando se defiendan tiros libres. “Tenemos que trabajar más en pelota detenida. Seguiremos trabajando, vamos a mejorar. El libro de pases ya está cerrado, así que trabajaré con este plantel”.

El entrenador Ernesto Guerra considera que no existe un verdadero equilibrio en las líneas. “Aucas ataca con muchos elementos, pero no cierra los espacios oportunamente cuando debe defenderse”.

Él recomienda encarar los partidos de una forma más calculada. “Los jugadores deben entender que con un gol se gana y ser inteligentes en esa búsqueda incesante de hasta dos; no hay esa necesidad de irse siempre con tantos hombres. Deben reforzar el trabajo defensivo, hacerse fuertes atrás. Adelante tienen calidad para resolver las dificultades”.

Mientras que para Ricardo Armendáriz hay dos problemas. El primero es la calidad de los jugadores que están en la defensa. Para él, no son de primer nivel. Pero además considera que no existe equilibrio en la mitad de la cancha porque hay jugadores como Figueroa que no se involucran mucho en la recuperación de la pelota.

“Los delanteros no se preocupan de la recuperación del balón y los volantes son permeables. Así, los defensas sufren mucho. Deben corregir eso porque no hay equipo que quede campeón si permite tantos goles”, concluyó.