La Superliga Femenina no iniciará el 3 de abril como estaba previsto

Aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol tenía todo listo para darle paso a la edición 2021 de la Superliga Femenina para el viernes 3 de abril, por el rebrote actual de COVID-19 en el país se ha prevenido la salud de los actores postergarndo el comienzo del torneo.

En un comunicado oficial, FEF explicó que “la decisión obedece a la coyuntura actual por un nuevo rebrote de COVID-19 en todo el país que ha obligado a las autoridades sanitarias del Gobierno Nacional y seleccionales a tomar medidas restrictivas al respecto”.

El torneo iba a jugarse entre mañana y pasado, aunque la mayoría de juegos estaban pautados para el viernes: Guayaquil City vs. Emelec; Deportivo Cuenca vs. T. Universitario; Barcelona vs. Liga Deportiva Juvenil; Macará vs. Carneras; Independiente vs. LDU Quito; El Nacional vs. Quito y Espuce vs. Ñañas.

El único duelo que estaba programado para el 4 de abril era el Sport JC y San Miguel.

FEF agregó que “el inicio de la Superliga Femenina será el 17 de abril con las mismas fechas y formatos que estaban previstos”.