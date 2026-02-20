¿Dónde ver Orense vs. Liga de Quito EN VIVO? Canal y horario LigaPro 2026

Liga busca romper su mala racha en Machala y Orense quiere imponer su localía desde la primera fecha del torneo ecuatoriano

Orense y Liga de Quito abrirán la jornada 1 de la LigaPro 2025 en Machala.

En el estadio 9 de Mayo se dará el puntapié inicial a la LigaPro 2026 con un duelo de alto voltaje entre Orense y Liga de Quito. El conjunto machaleño buscará hacerse fuerte en casa ante un rival que llega con ambición renovada.

Los bananeros apelarán a su localía en Machala para intentar imponerse frente a los albos, que confían su poder ofensivo al brasileño Deyverson y a Janner Corozo, llamados a marcar la diferencia. Ambos futbolistas son las principales cartas de gol del equipo capitalino.

(Lea también: Fidel Egas sobre el Emelec vs U. Católica: "Nos presentaremos a jugar el sábado")

Bajo la conducción técnica de Tiago Nunes, Liga intentará romper una racha adversa en el 9 de Mayo, escenario donde no gana desde el 2020. Desde entonces, ha caído en cinco de sus seis visitas, un dato estadístico que pesa antes de rodar el balón.

Janner Corozo es uno de los refuerzos que más ilusiona a los hinchas albos. CORTESÍA

Por otro lado, Orense deposita sus esperanzas de gol en Ángel Mena y Michael Bermúdez. Ambos talentos nacionales serán los encargados de destrabar el cerrojo defensivo albo en Machala. La hinchada local espera un debut victorioso para soñar con puestos de torneos internacionales.

El compromiso arrancará a las 19:00 (hora Ecuador) y será transmitido en señal exclusiva por Zapping Sports. Este duelo marca el inicio oficial de la temporada, donde cada punto cuenta para la tabla acumulada. No te pierdas el minuto a minuto del partido.

Datos claves del partido

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026.

Hora: 19:00 (Ecuador).

Estadio: 9 de Mayo, Machala.

Transmisión: Zapping Sports (Canal exclusivo).

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!