Dónde ver Leones del Norte vs Emelec: Alineaciones y detalles | Copa Ecuador 2025

El Bombillo enfrenta a la revelación del torneo en un partido decisivo por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025

Emelec visita a Leones del Norte en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.

Este miércoles 8 de octubre, desde las 16:00, Emelec enfrentará a Leones del Norte en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025.

El encuentro se jugará en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en la ciudad de Quito, y promete ser un duelo vibrante entre un histórico del fútbol ecuatoriano y un equipo de la Serie B con ganas de seguir haciendo historia.

Leones del Norte: la revelación que quiere eliminar a otro grande

Leones del Norte ha sido una de las sorpresas del torneo. El equipo imbabureño, que milita en la Serie B de la LigaPro 2025, llega a esta fase tras eliminar a Sembrando Buenos en primera ronda y a Orense.

Leones del Norte busca sorprender a Emelec. Internet

Los imbabureños contarán con jugadores clave como Wilmer Godoy, Michael Chalá, Bryan Oña y el goleador Mauro Luque, quien ha sido determinante en los encuentros previos.

Emelec: figuras para el duelo de octavos

Por su parte, Emelec buscará seguir avanzando en la Copa Ecuador tras dejar en el camino a Miguel Iturralde en la fase anterior.

El Bombillo llegará con lo mejor de su plantel, incluyendo a figuras de experiencia como Jaime Ayoví, José Francisco Cevallos y el talentoso volante Juan Ruiz, en un partido donde no hay margen de error.

El partido no solo define el pase a los cuartos de final, sino que también representa un paso clave rumbo a la gran final del torneo. El campeón de la Copa Ecuador 2025 obtendrá un cupo a la Copa Libertadores 2026.

El campeón de la Copa Ecuador 2025 clasificará a la Copa Libertadores 2026. FREDDY RODRIGUEZ

Dónde ver el partido EN VIVO: TV y streaming online

La transmisión del encuentro entre Leones del Norte y Emelec será EN VIVO a través de la señal de DSports, canal de televisión por suscripción, y también estará disponible en la plataforma digital DGO, para quienes prefieren ver el partido en línea.

Las alineaciones confirmadas de Leones del Norte y Emelec

Las estadísticas previas de Leones del Norte y Emelec

