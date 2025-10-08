Gualaceo vs Independiente del Valle: Dónde ver, hora y detalles | Copa Ecuador 2025

Independiente del Valle enfrenta a Gualaceo este 8 de octubre en Cuenca por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025

Independiente del Valle visita a Gualaceo en los octavos del final de la Copa Ecuador 2025.

Independiente del Valle visita a Gualaceo este miércoles 8 de octubre de 2025, en un duelo por los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. El partido se disputará a partir de las 19:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en la ciudad de Cuenca.

Independiente del Valle, entre la Sudamericana y la LigaPro

El compromiso enfrenta a dos clubes en contextos distintos: Independiente del Valle (IDV), protagonista en la Copa Sudamericana 2025, porque está en la semifinal, y líder del hexagonal final de la LigaPro 2025, y Gualaceo, equipo que actualmente milita en la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Los Rayados del Valle, dirigidos por el entrenador Javier Rabanal, accedieron a esta instancia tras superar a Imbabura en la ronda anterior.

Independiente del Valle busca avanzar a los cuartos de la Copa Ecuador 2025. GUSTAVO GUAMAN

En este duelo, buscarán imponer su jerarquía y experiencia, con figuras como el delantero Claudio Spinelli, el creativo Juan Cazares y el extremo Patrik Mercado, quienes serán claves para buscar la clasificación a los cuartos de final.

Gualaceo SC, la revelación de la Copa Ecuador 2025

Del otro lado, Gualaceo SC ha demostrado solidez en esta edición de la Copa Ecuador 2025. Primero venció a Mineros, y luego dio la sorpresa al eliminar a Vinotinto Ecuador.

Para este enfrentamiento, Súper Guala contará con jugadores destacados como Denilson Ovando, Mateo Tello y el goleador Jacson Pita, quienes buscarán aprovechar la localía y dar el golpe ante uno de los clubes más fuertes del país.

Dónde ver en vivo el Gualaceo vs IDV por Copa Ecuador 2025

El partido será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada DSports, así como por la plataforma digital DGO, lo que permitirá a los fanáticos seguir todas las emociones de este atractivo cruce copero.

Gualaceo busca sorprender a IDV. API

Las alineaciones confirmadas de Gualaceo y Independiente del Valle

Las estadísticas previa del Gualaceo vs Independiente del Valle

