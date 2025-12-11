Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

El Municipio de Guayaquil, en conjunto con las Fuerzas Armadas, intensificó desde este 10 de diciembre de 2025 los operativos de control en el sector de La Bahía. El objetivo central de la intervención es recuperar el orden en la zona comercial, retirar a vendedores no regularizados y liberar los pasillos peatonales para mejorar la seguridad ciudadana.

¿Qué acciones realizaron los militares y Segura EP?

La intervención, coordinada por Segura EP, se enfocó en tres ejes de acción inmediata para descongestionar este punto neurálgico del comercio en el centro de la urbe. Según el reporte oficial, se procedió al retiro de comerciantes autónomos que no cuentan con la regularización municipal, una medida recurrente ante el aumento de la informalidad en épocas festivas.

🔴 CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO



El Eje de Seguridad de @alcaldiagye, en coordinación con @FFAAECUADOR, intensifica los operativos de control del espacio público en el sector de La Bahía, con el objetivo de fortalecer el orden, la seguridad ciudadana y la movilidad peatonal. ⤵️ pic.twitter.com/vGVW70z141 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) December 10, 2025

Además, los uniformados ejecutaron la verificación de documentación vigente a los comerciantes formales. También se notificó a los propietarios de locales establecidos para que liberen las veredas. Se ordenó retirar mercadería, estructuras y obstáculos que bloqueaban el libre tránsito de los ciudadanos en los corredores del sector.

Aunque el control del espacio público es competencia municipal, la cooperación con las FF. AA. fortalece la prevención delitos de oportunidad y garantizar un entorno seguro en un área donde la aglomeración suele facilitar robos y arranches.

Segura EP confirmó que estos controles se mantendrán de forma permanente. La entidad municipal enfatizó que la medida busca proteger a la ciudadanía y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos, evitando que las veredas se conviertan en bodegas improvisadas o zonas intransitables.

