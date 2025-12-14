Expreso
Los bomberos y la policía cercaron la zona del accidente en la vía Alóag - Santo Domingo, mientras se removía el bus volcado.
Foto: Cortesía ECU 911

Bus interprovincial se volcó en vía Alóag - Santo Domingo y dejó 10 heridos

El bus se accidentó en el km 20 de la vía Alóag - Santo Domingo. Bomberos intentan remover vehículo

Un bus interprovincial de la cooperativa Flota Imbabura se accidentó la madrugada de este 14 de diciembre de 2025 en la vía Alóag - Santo Domingo, cuando circulaba kilómetro 20 de esa carretera que une las provincias de la Costa y Sierra del Ecuador.

El ECU 911 informó que la alerta accidente se registró a las 02:58 de este domingo. El bus se quedó volcado sobre el carril central de la carretera, al lado de una división de seguridad. La unidad se detuvo sobre el lado del conductor.

El servicio de emergencia señaló que se reportaron personas atrapadas y luego se confirmó que 10 resultaron heridas. Los afectados recibieron atención médica de los paramédicos del Ministerio de Salud y de los bomberos de Quito y Mejía.

Los agentes de la Policía Nacional controlan la zona, ya que el tránsito vehicular suspendió hasta retirar al bus volcado. 

Este fin de semana los accidentes de tránsito han sido frecuentes en las vías interprovinciales. El sábado dos camiones se chocaron en la vía Santa Rosa, cantón Sevilla Don Bosco, en la provincia de Morona Santiago. El siniestro dejó

Un fallecido y tres heridos en otros accidentes

Otra emergencia ocurrió en Latacunga, en la carretera E35, a la altura del sector El Chasqui. Allí, un camión que transportaba cilindros de gas y varios autos se impactaron. Una persona resultó herida.

