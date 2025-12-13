Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Sismo
Se detectaron varios sismos en Ecuador este sábado 13 de diciembre.CANVA

Ecuador tuvo dos sismos en 40 minutos este sábado 13 de diciembre

El primero tuvo como epicentro Naranjal en Guayas, mientras que el segundo San Miguel, Bolivar

Fue un s´ábado movido en Ecuador, literalmente ya que el Instituto Geofísico identificó varios temblores ocurridos en nuestro país, pero solo dos de ellos transcurrieron en un lapso de 40 minutos. Fueron súper cercanos en tiempo, pero lejanos en ubicación. 

RELACIONADAS

El primero se dio a las 15:52 en el cantón Naranjal de Guayas. Tuvo una magnitud de 3.3 en la escala de Ritcher, una profundidad de 17 kilómetros y sucedió a 11.3 kilómetros del pueblo. Mientras que el segundo sucedió a las 16:34, tuvo un magnitud de 3.4 y también una profundidad de 17 kilómetros, en cambio su epicentro fue a 12.28  kilómetros de San Miguel.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni tampoco daños materiales. Además, por lo bajo de su nivel nade reportó si se sintió en otras ciudades del país. Lo que sí llama la atención es que hayan sido de manera tan seguida, 

El viernes 12 de diciembre también hubo un sismo

En la madrugada del viernes ya se había registrado otro temblor. Se produjo a las 01:28, alcanzando una magnitud de 3.3 en la escala de Richter. Aunque el valor no es considerado fuerte, fue suficiente para generar preocupación entre los residentes.

El epicentro del sismo se localizó a 70.73 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas heridas, pero las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la actividad sísmica en la región.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador: al agro le urge rescatar el servicio de almacenaje

  2. ¿Qué le regalan los guayaquileños a su ciudad esta Navidad?

  3. El turismo en Quito, en el limbo

  4. Daniel Noboa: Dos años en el poder sin una hoja de ruta ni un norte claro

  5. Editorial | ¿Para cuándo los GDE?

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Judicatura ratificó suspensión de jueza Ayala por su actuación en caso Villavicencio

  3. ¿Cuánto debe el SRI por devolución de IVA a grupos prioritarios en Ecuador?

  4. Marcela Aguiñaga entrega la ampliación de la vía Nobol-La Cadena

  5. Austral: motores para Esmeraldas III operaron antes en Madagascar y Burkina Faso

Te recomendamos