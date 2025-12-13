Ecuador tuvo dos sismos en 40 minutos este sábado 13 de diciembre

El primero tuvo como epicentro Naranjal en Guayas, mientras que el segundo San Miguel, Bolivar

Fue un s´ábado movido en Ecuador, literalmente ya que el Instituto Geofísico identificó varios temblores ocurridos en nuestro país, pero solo dos de ellos transcurrieron en un lapso de 40 minutos. Fueron súper cercanos en tiempo, pero lejanos en ubicación.

El primero se dio a las 15:52 en el cantón Naranjal de Guayas. Tuvo una magnitud de 3.3 en la escala de Ritcher, una profundidad de 17 kilómetros y sucedió a 11.3 kilómetros del pueblo. Mientras que el segundo sucedió a las 16:34, tuvo un magnitud de 3.4 y también una profundidad de 17 kilómetros, en cambio su epicentro fue a 12.28 kilómetros de San Miguel.

[REVISADO]

Evento: igepn2025yjtk

Ocurrido: 2025-12-13 15:52:52

Mag.: 3.3MLv

Prof.: 17.0 km

Lat.: 2.747° S

Long.: 79.688° W

Localizado: a 11.3 km de Naranjal, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/TxfeK4nVti pic.twitter.com/l6PN48rOwy — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 13, 2025

Hasta el momento no se han reportado heridos ni tampoco daños materiales. Además, por lo bajo de su nivel nade reportó si se sintió en otras ciudades del país. Lo que sí llama la atención es que hayan sido de manera tan seguida,

[REVISADO]

Evento: igepn2025yjut

Ocurrido: 2025-12-13 16:34:13

Mag.: 3.4MLv

Prof.: 17.0 km

Lat.: 1.768° S

Long.: 79.135° W

Localizado: a 12.28 km de San Miguel, Bolivar

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/9CkA7UlY2E pic.twitter.com/JAJbsiHzrm — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 13, 2025

El viernes 12 de diciembre también hubo un sismo

En la madrugada del viernes ya se había registrado otro temblor. Se produjo a las 01:28, alcanzando una magnitud de 3.3 en la escala de Richter. Aunque el valor no es considerado fuerte, fue suficiente para generar preocupación entre los residentes.

El epicentro del sismo se localizó a 70.73 kilómetros de Atacames, en la provincia de Esmeraldas. Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas heridas, pero las autoridades mantienen vigilancia constante sobre la actividad sísmica en la región.

