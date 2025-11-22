Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle si ya es campeón ante Orense SC

El jugador de Independiente del Valle Patrik Mercado es una de las figuras de la LigaPro.

Independiente del Valle recibe el domingo 23 de noviembre, desde las 18:00 en el estadio Banco Guayaquil, a un Orense que llega inquieto, mirando la tabla como quien revisa un espejo que no devuelve buenas señales. Para los Rayados, este partido es la antesala de lo que podría convertirse, en un par de fechas, en un festejo grande que ya huele a Sangolquí. El título de la LigaPro está cerca, tan cerca que nadie dentro del club quiere decirlo en voz alta para no tentar al destino.

El cuadro de Martín Anselmi viene de una caída 2-0 ante Universidad Católica, un tropiezo menor dentro de un hexagonal que han dominado con autoridad. Ese golpe no cambia el libreto: hoy necesitan sumar de a tres para sostener la ventaja de 12 puntos sobre Liga de Quito y Barcelona, una diferencia cómoda, pero no definitiva.

Así llega Independiente del Valle y Orense

Independiente del Valle preparando la fiesta

Los Rayados saben que cada partido es un ladrillo más en el muro del título. Nada de relajarse. Nada de bajar el ritmo. Nada de invitar a los rivales a creer.

Orense, en cambio, llega como el colista del hexagonal. En sus últimos cinco encuentros perdió 12 puntos y cargó con cuatro derrotas seguidas que golpearon su confianza. Apenas logró un triunfo y aterriza en Sangolquí con la misión de evitar que el festejo de IDV arranque antes de tiempo. No es tarea sencilla, pero en el fútbol la lógica nunca firma contratos.

Los Rayados esperan poder festejar que son campeones

Así, Independiente del Valle y Orense cierran la fecha 6 del hexagonal final: uno soñando con coronarse campeón; el otro intentando no quedar atrapado en el fondo de la tabla.

Un empate que a nadie les sirve

Mientras tanto, en el otro duelo del día, Universidad Católica y Libertad empataron 1-1 en un encuentro que poco movió el tablero. Mauricio Alonso anotó para los camarattas y Jostin Bravo igualó para los lojanos. Ambos quedaron fuera de la carrera por la Copa Libertadores, pero ya aseguraron su boleto a la Copa Sudamericana, un consuelo respetable para cerrar la temporada con dignidad.

